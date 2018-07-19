Alanyaspordan Galatasaraya cevap: Emreyi satarız ama Tolgayı almayız

Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"
Galatasaray'da forma giymek isteyen Emre için kulübü, "Tolga Ciğerci yılda 2 milyon Euro kazanıyor. Biz bunu ödeyemeyiz" diyerek kapıyı kapattı. Aslan'ın bu transfer için 5 milyon Euro'ya ihtiyacı var
19 Temmuz 2018 Perşembe, 01:40:28
Güncelleme: 01:40:46
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Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"
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Galatasaray Emre Akbaba'yı istiyor, Emre Akbaba sarı-kırmızılı formayı giymenin hayalini kuruyor ancak Alanyaspor cephesine göre bu transferin gerçekleşme olasılığı her geçen gün azalıyor.
Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"
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UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayan Galatasaray'ın Emre Akbaba için ayırdığı bütçe 2 milyon Euro Tolga Ciğerci. Ancak bu teklifi Alanyaspor jet hızıyla reddetti.
Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"
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"Emre Akbaba'yı satarız'' diyen Alanyaspor yönetimi, Galatasaray'a acı haberi şu sözlerle verdi: "Tolga Ciğerci'yi almayız.''
Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"
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Sarı-kırmızılı takımda 2 milyon Euro garanti paraya oynayan Tolga'ya bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını dile getiren Akdeniz ekibi, oyuncunun ücretinin yarısını Galatasaray karşılasa bile takım içi dengeler nedeniyle buna olumlu yaklaşmıyor.
Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"
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Alanyaspor transfer dönemi başında 7 milyon Euro istediği 25 yaşındaki Emre Akbaba için son fiyatı belirledi: Takas olmadan net 5 milyon Euro bonservis ücreti.