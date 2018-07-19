Alanyaspordan Galatasaraya cevap: Emreyi satarız ama Tolgayı almayız

Alanyaspor'dan Galatasaray'a cevap: "Emre'yi satarız ama Tolga'yı almayız"

Galatasaray'da forma giymek isteyen Emre için kulübü, "Tolga Ciğerci yılda 2 milyon Euro kazanıyor. Biz bunu ödeyemeyiz" diyerek kapıyı kapattı. Aslan'ın bu transfer için 5 milyon Euro'ya ihtiyacı var

19 Temmuz 2018 Perşembe, 01:40:28 Güncelleme: 01:40:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





