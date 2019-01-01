Alandan sonra 3 bomba daha! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Alan'dan sonra 3 bomba daha!
Galatasaray anlaşma sağladığı Alan Carvalho'dan sonra, 3 transferi daha bitirmek istiyor...
1 Ocak 2019 Salı, 20:01:47
Güncelleme: 20:07:21
Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaşmak için Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda anlaşma sağladığı Alan Carvalho dışında, 3 transferi daha bitirmenin peşinde.
29 yaşındaki Brezilyalı golcü ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında söz kesen Galatasaray 7 Ocak'ta resmi imzaları atmayı planlıyor.
Yönetim, Fatih Terim'in planları doğrultusunda en az 3 takviye daha yapacak.
DEMBA BA HAZIR
Sarı kırmızılılar, Alan'ın ardından şimdi stopere iki, forvete ise bir oyuncu daha katma peşinde.