Alandan sonra 3 bomba daha! - Galeri - Fotomaç
01 Ocak 2019, Salı
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Alan'dan sonra 3 bomba daha!

Galatasaray anlaşma sağladığı Alan Carvalho'dan sonra, 3 transferi daha bitirmek istiyor...
1 Ocak 2019 Salı, 20:01:47 Güncelleme: 20:07:21
Alandan sonra 3 bomba daha!

Galatasaray, 22. şampiyonluğuna ulaşmak için Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alandan sonra 3 bomba daha!

Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda anlaşma sağladığı Alan Carvalho dışında, 3 transferi daha bitirmenin peşinde.

Alandan sonra 3 bomba daha!

29 yaşındaki Brezilyalı golcü ile yıllık 3.5 milyon Euro karşılığında söz kesen Galatasaray 7 Ocak'ta resmi imzaları atmayı planlıyor.

Alandan sonra 3 bomba daha!

Yönetim, Fatih Terim'in planları doğrultusunda en az 3 takviye daha yapacak.

Alandan sonra 3 bomba daha!

DEMBA BA HAZIR

Sarı kırmızılılar, Alan'ın ardından şimdi stopere iki, forvete ise bir oyuncu daha katma peşinde.

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