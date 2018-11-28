Al Hilal Maicona son teklifini iletti - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Al Hilal Maicon'a son teklifini iletti

Al Hilal, kadrosuna katmayı çok istediği Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a son teklifini iletti. Al Hilal, Maicon'a "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' teklifinde bulundu.

28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:43:49 Güncelleme: 11:48:08
Al Hilal Maicona son teklifini iletti

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim olarak gösterilen Maicon'u sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal, kesenin ağzını açtı.

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Al Hilal Maicona son teklifini iletti

Suudi Arabistan kulübü, çok istediği Brezilyalı stopere, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' mesajını yolladı.

Al Hilal Maicona son teklifini iletti

Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon da gelen bu cazip 4.4 milyon Euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirmeye karar verdi.

Al Hilal Maicona son teklifini iletti

Maicon'dan gelecek para ile forvet ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray ise savuma için listeye ilk sıraya ADO Den Haag forması giyen Wilfried Kanon'u yazdı.

Al Hilal Maicona son teklifini iletti

Aslan, 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili stoperin transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Al Hilal Maicona son teklifini iletti
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