Al Hilal Maicona son teklifini iletti

Al Hilal, kadrosuna katmayı çok istediği Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'a son teklifini iletti. Al Hilal, Maicon'a "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' teklifinde bulundu.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 09:43:49
Güncelleme: 11:48:08
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Hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek olan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim olarak gösterilen Maicon'u sezon başında da kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal, kesenin ağzını açtı.
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Suudi Arabistan kulübü, çok istediği Brezilyalı stopere, "Galatasaray'da ne kazanıyorsan iki katını vermeye hazırız'' mesajını yolladı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik direktör Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon da gelen bu cazip 4.4 milyon Euro'luk teklifi Ocak ayında değerlendirmeye karar verdi.
Maicon'dan gelecek para ile forvet ve stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray ise savuma için listeye ilk sıraya ADO Den Haag forması giyen Wilfried Kanon'u yazdı.
Aslan, 25 yaşında 1.90 boyundaki solak Fildişili stoperin transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor.