10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru
Terim'in onayıyla Everton'dan 1 yıllığına kiralanan Onyekuru sarı-kırmızılı kulüpten 1.6 milyon euro alacak .Sol kanat ve forvette forma giyen ve atletik yapısı ile ün salan Nijeryalı futbolcu dün sessiz sedasız İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Nagatomo'nun bonservisini alan, Akhisar'dan Muğdat'ı kadrosuna katan ve Donk'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, dün Everton'dan Henry Onyekuru'yu transfer etti. Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki genç yetenek, kısa bir süre önce Galatasaray'a önerildi. Scout ekibinin de bir süredir takibinde olan futbolcu için Fatih Terim'e danışıldı. Tecrübeli hoca beğendiği profilde bir oyuncu olduğunu ifade ederek, transfer onayını verdi.
Ardından da çok gizli bir operasyon başladı ve Onyekuru için Everton ile el sıkışıldı. Çalışma izni verilmemesi nedeniyle İngiltere'de forma giyemeyen oyuncu bir yıllığına kiralandı. Dün sessiz sedasız bir şekilde sağlık kontrolünden geçen Henry kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin dün resmen açıkladığı Onyeakuru, yıllık 1.6 milyon euro ücret ve 400 bin euro da bonus alacak.