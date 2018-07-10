10 maddede Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru - Galeri - Fotomaç
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    10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru

    Terim'in onayıyla Everton'dan 1 yıllığına kiralanan Onyekuru sarı-kırmızılı kulüpten 1.6 milyon euro alacak .Sol kanat ve forvette forma giyen ve atletik yapısı ile ün salan Nijeryalı futbolcu dün sessiz sedasız İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçti.

    10 Temmuz 2018 Salı, 01:39:44 Güncelleme: 01:39:48
    10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru
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    • 15
    10 maddede Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru

    Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Nagatomo'nun bonservisini alan, Akhisar'dan Muğdat'ı kadrosuna katan ve Donk'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, dün Everton'dan Henry Onyekuru'yu transfer etti. Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki genç yetenek, kısa bir süre önce Galatasaray'a önerildi. Scout ekibinin de bir süredir takibinde olan futbolcu için Fatih Terim'e danışıldı. Tecrübeli hoca beğendiği profilde bir oyuncu olduğunu ifade ederek, transfer onayını verdi.

    10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru
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    • 15
    10 maddede Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru

    Ardından da çok gizli bir operasyon başladı ve Onyekuru için Everton ile el sıkışıldı. Çalışma izni verilmemesi nedeniyle İngiltere'de forma giyemeyen oyuncu bir yıllığına kiralandı. Dün sessiz sedasız bir şekilde sağlık kontrolünden geçen Henry kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin dün resmen açıkladığı Onyeakuru, yıllık 1.6 milyon euro ücret ve 400 bin euro da bonus alacak.

    10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru
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    10 maddede Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru

    10 MADDEDE HENRY ONYEKURU

    ?1- 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor.

    10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru
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    10 maddede Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru

    2- DOHA'DA BAŞLADI: Altyapı eğitimini Katar Doha'daki Aspire Academy'de aldı. Burada modern bir eğitim alan Henry, akademinin anlaşmalı olduğu takımlardan KAS Eupen'e gitti.

    10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru
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    10 maddede Galatasarayın yeni transferi Henry Onyekuru

    3- BELÇİKA'YI KAVURDU: 2015-16 sezonunda Belçika ekibi KAS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

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