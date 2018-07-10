10 maddede Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru

Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Nagatomo'nun bonservisini alan, Akhisar'dan Muğdat'ı kadrosuna katan ve Donk'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, dün Everton'dan Henry Onyekuru'yu transfer etti. Geçen sezon Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki genç yetenek, kısa bir süre önce Galatasaray'a önerildi. Scout ekibinin de bir süredir takibinde olan futbolcu için Fatih Terim'e danışıldı. Tecrübeli hoca beğendiği profilde bir oyuncu olduğunu ifade ederek, transfer onayını verdi.