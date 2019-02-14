Yusuf Namoğlu, "VAR diyalogları yayınlanamaz" dedi ama Hollanda...

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, geçmişte Galatasaray'ın, bu hafta ise Trabzonspor'un istediği VAR konuşmalarının yayınlanması konusuna açıklık getirdi. Namoğlu "IFAB kuralları var. Mevcut protokolde VAR konuşmaları yayınlanmıyor. Değişirse sonra verilebilir. Dünya Kupası'nda da vermediler." dedi.