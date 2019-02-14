Yusuf Namoğlu, 'VAR diyalogları yayınlanamaz' dedi ama Hollanda... - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Yusuf Namoğlu, "VAR diyalogları yayınlanamaz" dedi ama Hollanda...

Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk'ün tartışma yaratan yönetimi sonrası VAR'la arasında geçen konuşmaların yayınlanması talebi üzerine, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "IFAB kuralları var. Mevcut protokolde VAR konuşmaları yayınlanmıyor" demişti. Namoğlu'nun IFAB kuralları gereği yayınlanamaz dediği konuşmaları Hollanda Futbol Federasyonu ise yayınladı. İşte Utrecht - PSV Eindhoven maçındaki konuşmalar...
14 Şubat 2019 Perşembe 15:06 Güncelleme: 14.02.2019 15:06
Yusuf Namoğlu, VAR diyalogları yayınlanamaz dedi ama Hollanda...

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, geçmişte Galatasaray'ın, bu hafta ise Trabzonspor'un istediği VAR konuşmalarının yayınlanması konusuna açıklık getirdi. Namoğlu "IFAB kuralları var. Mevcut protokolde VAR konuşmaları yayınlanmıyor. Değişirse sonra verilebilir. Dünya Kupası'nda da vermediler." dedi.

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Yusuf Namoğlu, VAR diyalogları yayınlanamaz dedi ama Hollanda...

HOLLANDA'DAN VAR ÖRNEĞİ
Hollanda'da ise bu hafta Utrecht - PSV Eindhoven maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Yusuf Namoğlu, VAR diyalogları yayınlanamaz dedi ama Hollanda...

PSV'li oyuncu, kayarak Utrecht'li futbolcuyu düşürdü. Hakem Boekel "Devam" dedi.

Yusuf Namoğlu, VAR diyalogları yayınlanamaz dedi ama Hollanda...

VAR hakemi devreye girdi. Pozisyonu incelemesini tavsiye etti.

Yusuf Namoğlu, VAR diyalogları yayınlanamaz dedi ama Hollanda...

Bu sırada VAR hakemi "Oyuncunun kötü bir müdahale yapma gibi bir niyeti yok ama ayağı kayıyor ve düşürüyor" dedi.

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