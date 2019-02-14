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Yusuf Namoğlu, "VAR diyalogları yayınlanamaz" dedi ama Hollanda...
Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk'ün tartışma yaratan yönetimi sonrası VAR'la arasında geçen konuşmaların yayınlanması talebi üzerine, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, "IFAB kuralları var. Mevcut protokolde VAR konuşmaları yayınlanmıyor" demişti. Namoğlu'nun IFAB kuralları gereği yayınlanamaz dediği konuşmaları Hollanda Futbol Federasyonu ise yayınladı. İşte Utrecht - PSV Eindhoven maçındaki konuşmalar...
14 Şubat 2019 Perşembe 15:06 Güncelleme: 14.02.2019 15:06
Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, geçmişte Galatasaray'ın, bu hafta ise Trabzonspor'un istediği VAR konuşmalarının yayınlanması konusuna açıklık getirdi. Namoğlu "IFAB kuralları var. Mevcut protokolde VAR konuşmaları yayınlanmıyor. Değişirse sonra verilebilir. Dünya Kupası'nda da vermediler." dedi.
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