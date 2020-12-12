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Yılın bombası takasla patlıyor! İşte Ronaldo'nun yeni takımı
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Ronaldo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İtalyan ekibinin corona virüsü nedeniyle kötüye giden ekonominin ardından Ronaldo'nun maaşından kurtulmak istediği iddia edilmişti. İngiliz basını da bu iddiaların ardından Ronaldo'nun yeni takımının takasla belli olacağını yazdı. İşte detaylar...
12 Aralık 2020 Cumartesi 17:01, Güncelleme 12.12.2020 17:02
Yılın bombası takasla patlıyor! İşte Ronaldo'nun yeni takımı