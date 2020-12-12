Galeri Futbol Yılın bombası takasla patlıyor! İşte Ronaldo'nun yeni takımı

Yılın bombası takasla patlıyor! İşte Ronaldo'nun yeni takımı

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Ronaldo'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. İtalyan ekibinin corona virüsü nedeniyle kötüye giden ekonominin ardından Ronaldo'nun maaşından kurtulmak istediği iddia edilmişti. İngiliz basını da bu iddiaların ardından Ronaldo'nun yeni takımının takasla belli olacağını yazdı. İşte detaylar...

Yılın bombası takasla patlıyor! İşte Ronaldo'nun yeni takımı

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