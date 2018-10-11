Transfere damga vuracak 20 yıldız - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Transfere damga vuracak 20 yıldız
İşte geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan Courtois gibi önümüzdeki transfer döneminde takımlarından ayrılması beklenen 20 yıldız...
11 Ekim 2018 Perşembe, 15:32:01
Güncelleme: 15:37:34
İşte geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan Courtois gibi önümüzdeki transfer döneminde takımlarından ayrılması beklenen 20 yıldız...
GALERİ DEVAM EDİYOR