Transfere damga vuracak 20 yıldız - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Transfere damga vuracak 20 yıldız

    İşte geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan Courtois gibi önümüzdeki transfer döneminde takımlarından ayrılması beklenen 20 yıldız...
    11 Ekim 2018 Perşembe, 15:32:01 Güncelleme: 15:37:34
    Transfere damga vuracak 20 yıldız

    İşte geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan Courtois gibi önümüzdeki transfer döneminde takımlarından ayrılması beklenen 20 yıldız...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Transfere damga vuracak 20 yıldız

    Savic

    Transfere damga vuracak 20 yıldız

    İlkay Gündoğan

    Transfere damga vuracak 20 yıldız

    Sergio Ramos

    Transfere damga vuracak 20 yıldız

    Nemanja Matic

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