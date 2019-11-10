Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken başta 3 büyükler (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) olmak üzere ara transfer dönemi için takımlar adeta gaza bastı! Hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler ise başta sol bek transferi olmak üzere birkaç takviyeyle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son iki haftada aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında yeniden ümitlenen siyah-beyazlılar ise devre arasında yapacağı transferlerle zirveyi sonuna kadar kovalamanın peşinde... İşte ara transfer dönemi yaklaşırken üç büyüklerin son durumu ve transfer raporları...
10 Kasım 2019 Pazar 13:37 Güncelleme: 10.11.2019 13:52
Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Süper Lig'de hedefi şampiyonluk olan 3 büyüklerde ocak ayı ara transfer dönemi çalışmalar hızlandı...

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Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Sezonun iddialı ekiplerinden olan ve aynı zamanda son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, şu anki durumundan memnun değil.

Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Öyle ki gol atma sıkıntısının yanı sıra mücadele etmediğini düşündüğünü bir.ok oyuncusunu uyaran Fatih Terim, ara transfer döneminde büyük bir operasyon yapılacağını açıklamıştı.

Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Bek, stoper ve orta sahanın yanı sıra bir de hücum kanat transfer etmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar başladı.

Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Peki, listede kimler var? İşte sarı kırmızılıların transfer adayları arasında öne çıkanlar:

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