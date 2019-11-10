Transfer listesi basına sızdı! Süper Kosovalı geliyor | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken başta 3 büyükler (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) olmak üzere ara transfer dönemi için takımlar adeta gaza bastı! Hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler ise başta sol bek transferi olmak üzere birkaç takviyeyle zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son iki haftada aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında yeniden ümitlenen siyah-beyazlılar ise devre arasında yapacağı transferlerle zirveyi sonuna kadar kovalamanın peşinde... İşte ara transfer dönemi yaklaşırken üç büyüklerin son durumu ve transfer raporları...

10 Kasım 2019 Pazar 13:37 Güncelleme: 10.11.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





