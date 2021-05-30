Galeri Futbol Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu Chelsea oldu. Thomas Tuchel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea, Dragao Stadı'nda oynanan dev finalde bir başka İngiliz devi Manchester City'yi Kai Havertz'in 43.dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip kupayı müzesine götürdü. Chelsea'li futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar...

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun final maçı Porto'nun Dragao Stadı'nda oynandı.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği dev finalde gülen taraf Chelsea oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

Maviler, güçlü rakibini Kai Havertz'in 43. dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip kupaya uzandı. Chelsea'li futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler

İşte sevinç gösterilerinden ve kupa töreninden kareler...

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler
SON DAKİKA