GaleriFutbolSon dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu Chelsea oldu. Thomas Tuchel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea, Dragao Stadı'nda oynanan dev finalde bir başka İngiliz devi Manchester City'yi Kai Havertz'in 43.dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip kupayı müzesine götürdü. Chelsea'li futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 00:26 , Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 00:29
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea! İşte kupa sevincinden kareler