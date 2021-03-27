Galeri Futbol Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarda maça damga vuran isim ise 2 gollük performansıyla Ozan Tufan oldu. Ozan'ın ikinci golü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte milli futbolcu ile ilgili yapılan yorumlar...

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım'da Şenol Güneş kadroda değişiklikler yaptı. Milli Takım'da Ozan Tufan'ın performansı öne çıktı.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına gönderdiği topa Ozan Tufan sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

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Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

OZAN'DAN MUHTEŞEM GOL

59. dakikada Rakip ceza alanının sol köşesinde topu alan Ozan, topu düzeltti önüne çekti, sağ içle yaradana sığınarak sağ kavisle uzak köşeye füzeyi fırlattı. Muhteşem gol, muhteşem...

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

3 GÜN ARAYLA GOLLERİNİ ATTI

Ozan Tufan, 3 gün arayla Hollanda ve Norveç'e gol attı. Fenerbahçe, Ozan'ın attığı golü sosyal medya hesabında paylaştı.

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...

İLK KEZ SOL AYAKLA ATTI

Ozan performansı büyük alkış topladı. Özellikle sosyal medyada Ozan Tufan gündemin ilk sırasına yükseldi. Ozan Tufan, A Milli Takım formasıyla sol ayakla ilk golünü Norveç'e attı.

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