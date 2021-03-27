GaleriFutbolSon dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...
Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılarda maça damga vuran isim ise 2 gollük performansıyla Ozan Tufan oldu. Ozan'ın ikinci golü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte milli futbolcu ile ilgili yapılan yorumlar...
27 Mart 2021 Cumartesi 21:40, Güncelleme 27.03.2021 21:44
Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçına Ozan Tufan damgası! 50 milyon Euro...