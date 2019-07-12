Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere imza attırdılar

Türk futbolu bunu da yaşadı. Herkes yanlışlıkla yapılan transferi konuşuyor... Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Menemen Belediyespor transferde büyük bir skandala imza attı! Yanlış oyuncuya attırılan imza olay oldu. İşte o transfere dair ayrıntılar ve tarihe geçecek o hata...