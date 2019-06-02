Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği maçta sahaya giren kadın tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hesabı paylaşılan kadının 12 saatte hayatı değişti. İşte detaylar....

2 Haziran 2019 Pazar 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





