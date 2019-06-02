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Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren kadının hayatı değişti
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz takımı Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği maçta sahaya giren kadın tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hesabı paylaşılan kadının 12 saatte hayatı değişti. İşte detaylar....
2 Haziran 2019 Pazar 11:51
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Genç kadının sosyal medya hesabının paylaşılmasının ardından takipçi sayısında büyük bir artış oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE MAYOSUYLA SAHAYA DALDI! HABER İÇİN TIKLAYIN...
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