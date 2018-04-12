Salah Müslümanları mutlu ediyor

İngiliz yazar Musa Okwonga dünyanın en büyük sorunlarından biri olan ayrımcılık konusunda İngiltere'de de sorunlar olduğunu şu sözlerle özetliyor:

"Farklı ten ve ırktan olan insanların karşılaştığı en büyük sorun 'kötü göçmen' farz edilmemiz. İş imkanlarını İngilizlerin elinden alan, her şeyi yasa dışı yapmaya meyilli insanlar gibi bir algı var. Göçmen algısını ancak popüler kültür içinde öne çıkan ve başarılı olan insanlar üzerinden silebiliyoruz. Gol attığımızda, güzel yemek yaptığımızda, başarılı bir doktor olduğumuzda birden 'iyi göçmen' oluyoruz."

Muhammed Salah da 'iyi göçmen' algısını son zamanlarda en çok besleyen örneklerden biri olarak azınlık toplumunun da simgesi durumunda.