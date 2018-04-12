Salah Müslümanları mutlu ediyor
Muhammed Salah dünyada en çok konuşulan futbolculardan biri. İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından Liverpool'da geçirdiği ilk sezonunda tüm kulvarlarda 39 gol ve 13 asistlik istatistikleri ile görkemli bir yıl geçiriyor.
Mısırlı yıldız, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi eleyerek 2007-2008 sezonu sonrası ilk kez yarı finale çıkmasını sağlayan isimlerin de başında geliyor.
Liverpool'un attığı gollerin yarısında Salah damgası
Yıldız orta saha oyuncusunun attığı ve attırdığı goller, takımını "Devler Ligi"nde son 4 takım arasına sokarken, futbol dünyasının en büyük yıldızları Barcelonalı Lionel Messi ve Real Madridli Cristiano Ronaldo ile birlikte isminin anılmasına da neden oldu.
Liverpool'da geçirdiği ilk yılında ligde 33 maçta attığı 29 gol ile Tottenhamlı Harry Kane'in önünde gol krallığı listesinde ilk sırada yer alan Muhammed Salah, bu gollerden sadece birini penaltıdan kaydetti. Salah, 10 gol pası ile de Liverpool'un ligde attığı 75 golün 39'una doğrudan katkı sağladı.
Port Said faciası sonrası değişen bir hayat
25 yaşındaki Salah futbol dünyasının en acı olaylarından birine sahne olan Port Said faciası sonrası ülkesi Mısır'dan ayrılmış ve 2012-2013 sezonunda İsviçre'nin Basel takımıyla kariyerine devam etmek zorunda kalmıştı.
Rotası Avrupa'ya çevrilen Salah sırasıyla Chelsea, Fiorentina ve Roma'da forma giydi. Bu sezon başında tekrar İngiltere'ye bu kez Liverpool'la dönen Muhammed Salah kısa zamana sığdırdığı parlak kariyerinin en göz alıcı günlerini Alman teknik direktör Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da yaşıyor.
İngiltere Premier Lig'de ve Mısır Milli Takımı'nda giderek yükselen üstün performansı Salah'a pek çok ödülün yanı sıra "Yılın Afrikalı Futbolcusu" unvanını da getirdi.
Liverpool takımının eski yıldızlarından Jamie Carragher'a göre Muhammed Salah İngiltere'de "Yılın Oyuncusu Ödülü"nü almayı şimdiden hak etmiş durumda.
"Eğer birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım"
Orta sahanın maestrosu olarak attırdığı goller kadar fileleri de en çok havalandıran isim olması en çok Liverpool taraftarlarını mutlu ediyor. Tribünler Mısırlı yıldızlarının klas hareketleri ile coşuyor, kritik golleri ile heyecan dolu bir sezona şahitlik ediyor.
İngiliz yazar Musa Okwonga dünyanın en büyük sorunlarından biri olan ayrımcılık konusunda İngiltere'de de sorunlar olduğunu şu sözlerle özetliyor:
"Farklı ten ve ırktan olan insanların karşılaştığı en büyük sorun 'kötü göçmen' farz edilmemiz. İş imkanlarını İngilizlerin elinden alan, her şeyi yasa dışı yapmaya meyilli insanlar gibi bir algı var. Göçmen algısını ancak popüler kültür içinde öne çıkan ve başarılı olan insanlar üzerinden silebiliyoruz. Gol attığımızda, güzel yemek yaptığımızda, başarılı bir doktor olduğumuzda birden 'iyi göçmen' oluyoruz."
Muhammed Salah da 'iyi göçmen' algısını son zamanlarda en çok besleyen örneklerden biri olarak azınlık toplumunun da simgesi durumunda.
Muhammed Ali ve Kerim Abdulcabbar'ın izinde
Müslüman sporcular arasında en ilham verici olan elbette büyük efsane, ünlü boksör Muhammed Ali. Olimpiyat şampiyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok tabuyu yıkan ama bunun için büyük bedeller ödemiş bir isim olarak unutulmazlar arasında. 2016 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yuman büyük sporcu sadece ringde değil özel hayatındaki ırkçılığa karşı onurlu tutumuyla da başta kendisi gibi Müslümanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanında büyük bir sevgiye mazhar olmuştu.
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