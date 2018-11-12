Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

    Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin, BeIN SPORTS yorumcusu Patrick Guillou'yu dövdüğü iddia edildi.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 15:29:26 Güncelleme: 15:32:34
    Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

    Öte yandan Le Parisien gazetesinin ulaştığı Guillou'nun konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.

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    Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

    Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı skandal bir olaya karıştı.

    Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

    Alman basını, Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin Bayern Münih'in Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maç sonrası takım otobüsünün önünde beIN SPORTS yorumcusunu dövdüğünü yazdı.

    Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

    Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri maçın ardından beIN SPORTS yorumcusunu dövdü.

    Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü

    Yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou'nun Bayern'in yediği iki golden Ribery'i sorumlu tutan yorumları oldu.

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