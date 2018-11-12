Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü - Galeri - Fotomaç
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Ribery BeIN SPORTS yorumcusunu dövdü
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery'nin, BeIN SPORTS yorumcusu Patrick Guillou'yu dövdüğü iddia edildi.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 15:29:26
Güncelleme: 15:32:34
Öte yandan Le Parisien gazetesinin ulaştığı Guillou'nun konuyla ilgili yorum yapmak istemediği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fransız futbolcu Franck Ribery'nin adı skandal bir olaya karıştı.
Alman basını, Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin Bayern Münih'in Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maç sonrası takım otobüsünün önünde beIN SPORTS yorumcusunu dövdüğünü yazdı.
Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild'in haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund'a 3-2 yenildikleri maçın ardından beIN SPORTS yorumcusunu dövdü.
Yaşanan skandalın çıkış noktası, maçı beIN SPORTS Fransa adına yorumlayan eski futbolcu Patrick Guillou'nun Bayern'in yediği iki golden Ribery'i sorumlu tutan yorumları oldu.