Premier Ligde yayın gelirleri ne kadar?

Söz konusu anlaşma kapsamında maç yayınlarını iki kanal gerçekleştirecek ve 128 maçı naklen yayınlayacak kanal maç başına 9.3 milyon Sterlin (3 yıl için toplam 3.58 milyar Sterlin), 32 karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise maç başına 9.22 milyon Sterlin (üç yıl için toplam 885 milyon Sterlin) ödeme gerçekleştirecek.