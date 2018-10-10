Premier Ligde yayın gelirleri ne kadar?

Transfere harcadıkları milyonlarca Pound bonservil bedelleriyle her transfer döneminde adından sıkça söz ettiren İngiltere Premeir Lig takımları, yayın haklarından elde ettikleri gelirlerle de Avrupa'nın zirvesine yerleşiyor.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 21:34:48
Güncelleme: 21:40:24
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İngiltere Premier Lig, 2016 ila 2019 yıllarını kapsayan periyot için yaptığı 5.14 milyar Sterlin tutarındaki yayın anlaşması ile Avrupa futbolunun mali anlamda en cazip futbol ülkesi olmayı başardı.
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Yayıncı kuruluşlarla 2019 ila 2022 yılları arasını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen yeni anlaşma kapsamında bu rakam 4.46 milyar Sterlin olarak belirlendi.
Söz konusu anlaşma kapsamında maç yayınlarını iki kanal gerçekleştirecek ve 128 maçı naklen yayınlayacak kanal maç başına 9.3 milyon Sterlin (3 yıl için toplam 3.58 milyar Sterlin), 32 karşılaşmayı yayınlayacak kanal ise maç başına 9.22 milyon Sterlin (üç yıl için toplam 885 milyon Sterlin) ödeme gerçekleştirecek.
Bu doğrultuda Avrupa'nın en yüksek gelir getiren yayın hakları anlaşmasına sahip İngiltere Premier Lig'de, her takım yüksek bir yayın gelirini kasasına koyuyor.
2018-19 sezonu için kulüplerin elde edeceği yayın gelirleri henüz resmen belli olmamasına karşın 2017-18 sezonunda İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 20 kulübün yayın geliri şu şekilde oluştu: