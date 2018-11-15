Okay Yokuşludan Emre Mora övgü dolu sözler.

Hafta sonunda Celta Vigo'nun sahasında konuk ettiği Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Okay, "Atmosfer çok güzeldi. Benim ilk defa deneyimlediğim bir maçtı. Maçı ne kadar kaybetsek de kendi adıma güzel geçti diyebilirim. Benim için çok iyi bir oyun ve tecrübe oldu.