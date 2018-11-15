Okay Yokuşludan Emre Mora övgü dolu sözler.

Okay Yokuşlu, "Birçok ülke futboluna tanıdık olan, oraların kültürlerini tanımış olan ne kadar futbolcumuz olursa, milli takıma da performans olarak daha iyi yansıyacağını düşünüyorum" dedi..
15 Kasım 2018 Perşembe, 10:59:17
Güncelleme: 11:03:13
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İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen ve milli takımda Mircea Lucescu'nun güvendiği isimlerin başında gelen Okay Yokuşlu, İsveç karşılaşması öncesinde özel açıklamalarda bulundu..
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Cumartesi günü Konya'da oynanacak İsveç maçının önemine dikkat çeken Okay Yokuşlu, "Tabii önemli bir karşılaşma ve artık grupta yerimizi koruma adına son maçımız. Yükselme şansımız kalmadı, artık kendi yerimizi korumak için oynayacağız. Çok önemli bir maç. Biz de bunun farkındayız. Umarım güzel bir sonuçla ayrılacağız" diye konuştu.
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Hafta sonunda Celta Vigo'nun sahasında konuk ettiği Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Okay, "Atmosfer çok güzeldi. Benim ilk defa deneyimlediğim bir maçtı. Maçı ne kadar kaybetsek de kendi adıma güzel geçti diyebilirim. Benim için çok iyi bir oyun ve tecrübe oldu.
Ne yazık ki hocamız maçın ardından takımdan ayrıldı. Onunla da görüşme fırsatımız olmadı. Ona da hayatında başarılar diliyorum. İspanya'ya alıştım. Celta Vigo günlerim de güzel geçiyor" ifadelerini kullandı.
Emre Mor'un iyi bir futbolcu olduğunu belirten Okay Yokuşlu, "Çok yetenekli. Gerçekten birçok futbolcuda olmayan özelliklere sahip..