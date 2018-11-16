İşte milli takımımızın İsveç karşısındaki 11i! - Galeri - Fotomaç
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İşte milli takımımızın İsveç karşısındaki 11'i!
Türkiye A Milli Futbol Takım'ımız, bugün UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşılaşacak.
16 Kasım 2018 Cuma, 23:01:15
Güncelleme: 07:52:17
İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
Milli Takım'ımız bugün UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşılaşacak.
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GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
Millilerimizin 11'i şu şekilde;
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İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!