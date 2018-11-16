İşte milli takımımızın İsveç karşısındaki 11i! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    İşte milli takımımızın İsveç karşısındaki 11'i!

    Türkiye A Milli Futbol Takım'ımız, bugün UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşılaşacak.

    16 Kasım 2018 Cuma, 23:01:15 Güncelleme: 07:52:17
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11i!

    Milli Takım'ımız bugün UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile karşılaşacak.

    .

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11i!

    Millilerimizin 11'i şu şekilde;

    .

    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11i!

    SİNAN

    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11i!

    ZEKİ ÇELIK

    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11'i!
    İşte milli takımımızın İsveç karşsındaki 11i!

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