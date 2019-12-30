İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

Altın Top ödülünü ezeli rakibi Messi'ye kaptıran Ronaldo, İtalya'da yılın futbolcusu seçildikten sonra bir ödül daha aldı. 2019 Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geceye yeni tarzıyla da damga vurdu. İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili…