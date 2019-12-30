HaberlerGaleriİşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...
Altın Top ödülünü ezeli rakibi Messi'ye kaptıran Ronaldo, İtalya'da yılın futbolcusu seçildikten sonra bir ödül daha aldı. 2019 Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geceye yeni tarzıyla da damga vurdu. İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili…
30 Aralık 2019 Pazartesi 21:17
Güncelleme: 30.12.2019 21:26
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Juventus'un yıldızı Ronaldo, Dubai'de bir ödül törenine katıldı. Portekizli futbolcunun yeni tarzı dikkat çekti.
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Altın Top ödülünü ezeli rakibi Messi'ye kaptıran Ronaldo, İtalya'da yılın futbolcusu seçildikten sonra bir ödül daha aldı.
DUBAİ'DE ÖDÜL KAZANDI
2019 Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geceye yeni tarzıyla da damga vurdu.
Saç stilini değiştiren Ronaldo, sosyal medyada sevenlerinin bir kez daha beğenisini kazandı.
Sosyal medyada Ronaldo'nun saç stilini, Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'n saç stiline de benzetenler oldu.