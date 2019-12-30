İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

Altın Top ödülünü ezeli rakibi Messi'ye kaptıran Ronaldo, İtalya'da yılın futbolcusu seçildikten sonra bir ödül daha aldı. 2019 Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geceye yeni tarzıyla da damga vurdu. İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili…

30 Aralık 2019 Pazartesi 21:17 Güncelleme: 30.12.2019 21:26
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

Juventus'un yıldızı Ronaldo, Dubai'de bir ödül törenine katıldı. Portekizli futbolcunun yeni tarzı dikkat çekti.

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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

Altın Top ödülünü ezeli rakibi Messi'ye kaptıran Ronaldo, İtalya'da yılın futbolcusu seçildikten sonra bir ödül daha aldı.

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

DUBAİ'DE ÖDÜL KAZANDI

2019 Dubai Globe Soccer Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü kazanan yıldız futbolcu, geceye yeni tarzıyla da damga vurdu.

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

Saç stilini değiştiren Ronaldo, sosyal medyada sevenlerinin bir kez daha beğenisini kazandı.

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...

Sosyal medyada Ronaldo'nun saç stilini, Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'n saç stiline de benzetenler oldu.

İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...
İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni saç stili! Volkan Demirel detayı...
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