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Guardiola milli yıldızın peşinde!
Manchester City'nin teknik patronu Guardiola, milli yıldızın peşinde
8 Kasım 2018 Perşembe, 16:45:17
Güncelleme: 16:47:05
Manchester City'nin tecrübeli hocası milli takımımızın yıldız ismine kancayı taktı...
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İşte İspanyol hocanın ısrarla takımında görmek istediği o Türk Cengi Ünder!
Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor...
İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı.
Gazetelere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'i takip ediyor.
Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekli takip ettiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)