Guardiola milli yıldızın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    Manchester City'nin teknik patronu Guardiola, milli yıldızın peşinde
    8 Kasım 2018 Perşembe, 16:45:17 Güncelleme: 16:47:05
    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    Manchester City'nin tecrübeli hocası milli takımımızın yıldız ismine kancayı taktı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    İşte İspanyol hocanın ısrarla takımında görmek istediği o Türk Cengi Ünder!

    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor...

    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı.

    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    Gazetelere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'i takip ediyor.

    Guardiola milli yıldızın peşinde!

    Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekli takip ettiği gelen bilgiler arasında. (Takvim)

    Guardiola milli yıldızın peşinde!
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