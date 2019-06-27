Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, son yıllarda borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen kırmızı-siyahlı kulüpte geçmişten günümüze birçok futbolcunun maçlar için hazırlandığı Celal Doğan Tesisleri şimdilerde çürümeye terk edilmiş durumda.
27 Haziran 2019 Perşembe 16:48 Güncelleme: 27.06.2019 16:51
Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla mücadele eden Gaziantepspor, borçları nedeniyle 2 yılda Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü. Geçtiğimiz yıllarda başarılarının yanı sıra Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla da dikkat çeken Gaziantep temsilcisinin maçlara hazırlandığı, kamp yaptığı hatta bazı futbolcuların da kaldığı Celal Doğan Tesisleri' ise çürüyor.

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Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

ELEKTRİĞİ SUYU KESİK
Gaziantep ekibinin tesislerinde kesilmiş olan elektrik, su ve doğalgaz ise ödenemeyen borçlar yüzünden aylardır açılamadı. Tesisler herhangi bir güvenlik önlemi alınamadığı için hırsızların uğrak noktası haline geldi. Personel çalıştıramayan tesislerin antrenman sahaları da kurudu. Odaları harap edilen Celal Doğan Tesisleri'nin içler acısı hali İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

SAHALAR TARLAYA DÖNÜŞTÜ
Yeri ve özellikleri bakımından Türkiye'nin en iyi tesislerinden biri olan Celal Doğan Tesisleri'nin bugünkü harabe hali yürekleri burkuyor. Mutfak malzemeleri, mazgallar, demirler gibi para eden malzemeleri çalınan tesislerde bulunan 3 saha da bakımsızlıktan tarlaya dönüştü. Kapıları, dolapları kırılan tesislerdeki kulübe ait evrakların bile talan edildiği görüldü.


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Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

2 YILDA TFF 2. LİG'E KADAR DÜŞTÜ
Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle iki yıl önce Süper Lig'e, geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig'e veda eden Gaziantepspor, bu yıl da maddi imkansızlıklardan kurtulamayınca ceza aldı. Bu yıl TFF 2.Lig'den de çekilen Gaziantepspor'un önümüzdeki sezon FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle BAL'da oynaması bekleniyor.

Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

TÜM GELİRLERİNE TEMLİK KONULDU
Geçmiş yönetimlerin hatası ve ekonomik sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan ve eski başarılı günlerine dönemeyen kulüp, son yıllarda sayısız kere olağanüstü seçim yapmasına rağmen dar boğazdan çıkamadı. Futbolcular, teknik adamlara ve personellere olan borçlar nedeniyle de kulübün tüm gelirlerine temlik konuldu.

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