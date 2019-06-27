Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla mücadele eden Gaziantepspor, borçları nedeniyle 2 yılda Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü. Geçtiğimiz yıllarda başarılarının yanı sıra Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla da dikkat çeken Gaziantep temsilcisinin maçlara hazırlandığı, kamp yaptığı hatta bazı futbolcuların da kaldığı Celal Doğan Tesisleri' ise çürüyor.
ELEKTRİĞİ SUYU KESİK
Gaziantep ekibinin tesislerinde kesilmiş olan elektrik, su ve doğalgaz ise ödenemeyen borçlar yüzünden aylardır açılamadı. Tesisler herhangi bir güvenlik önlemi alınamadığı için hırsızların uğrak noktası haline geldi. Personel çalıştıramayan tesislerin antrenman sahaları da kurudu. Odaları harap edilen Celal Doğan Tesisleri'nin içler acısı hali İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
SAHALAR TARLAYA DÖNÜŞTÜ
Yeri ve özellikleri bakımından Türkiye'nin en iyi tesislerinden biri olan Celal Doğan Tesisleri'nin bugünkü harabe hali yürekleri burkuyor. Mutfak malzemeleri, mazgallar, demirler gibi para eden malzemeleri çalınan tesislerde bulunan 3 saha da bakımsızlıktan tarlaya dönüştü. Kapıları, dolapları kırılan tesislerdeki kulübe ait evrakların bile talan edildiği görüldü.
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2 YILDA TFF 2. LİG'E KADAR DÜŞTÜ
Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle iki yıl önce Süper Lig'e, geçtiğimiz yıl Spor Toto 1. Lig'e veda eden Gaziantepspor, bu yıl da maddi imkansızlıklardan kurtulamayınca ceza aldı. Bu yıl TFF 2.Lig'den de çekilen Gaziantepspor'un önümüzdeki sezon FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle BAL'da oynaması bekleniyor.
TÜM GELİRLERİNE TEMLİK KONULDU
Geçmiş yönetimlerin hatası ve ekonomik sorunlar nedeniyle bir türlü toparlanamayan ve eski başarılı günlerine dönemeyen kulüp, son yıllarda sayısız kere olağanüstü seçim yapmasına rağmen dar boğazdan çıkamadı. Futbolcular, teknik adamlara ve personellere olan borçlar nedeniyle de kulübün tüm gelirlerine temlik konuldu.