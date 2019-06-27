Spor Toto Süper Lig'de haziran ayının bitmesi, UEFA'nın 2018/19 sezonu için yaptığı FFP kontrollerinin sonu anlamına geliyor ve sürekli takip altında olan büyük kulüpler de bu sürecin sona ermesini bekliyor. Bu süreç sona erdikten sonra arka arkaya transfer bombaları ve KAP açıklamaları da patlayacak. İşte bu hafta açıklanmasını beklediğimiz transferler...
27 Haziran 2019 Perşembe 14:31
Güncelleme: 27.06.2019 14:43
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Spor Toto Süper Lig'de haziran ayının bitmesi, UEFA'nın 2018/19 sezonu için yaptığı FFP kontrollerinin sonu anlamına geliyor.
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Sürekli takip altında olan büyük kulüpler de bu sürecin sona ermesini bekliyor.
Bu süreç sona erdikten sonra arka arkaya transfer bombaları ve KAP açıklamaları da patlayacak.
İşte bu hafta açıklanmasını beklediğimiz transferler...
EMRE BELÖZOĞLU Kariyerini noktalamaya hazırlanan 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.