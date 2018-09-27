EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler

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EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy verildiğini duyurdu. İşte isim isim Türkiye'ye oy verenler ve vermeyenler...
27 Eylül 2018 Perşembe, 22:14:40
EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
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EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
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