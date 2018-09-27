EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler

    UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'ya 12, Türkiye'ye ise 4 oy verildiğini duyurdu. İşte isim isim Türkiye'ye oy verenler ve vermeyenler...

    27 Eylül 2018 Perşembe, 22:14:40
    EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
    • 1
    • 17
    EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler

    İşte Alman basınına göre UEFA oylmasında ülke ülke kim Türkiye'ye, kim Almanya'ya oy kullandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
    • 2
    • 17
    EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler

    IVAN GAZIDIS (İNGİLTERE)

    KULLANDIĞI OY: ALMANYA

    EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
    • 3
    • 17
    EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler

    PETER GILLERON (İSVİÇRE)

    KULLANDIĞI OY: ALMANYA

    EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
    • 4
    • 17
    EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler

    KARL ERIK NILSSON (İSVEÇ)

    KULLANDIĞI OY: ALMANYA

    EURO 2024 oylamalarında Türiye'ye oy veren ve vermeyen ülkeler
    • 5
    • 17
    EURO 2024 oylamalarında Türiyeye oy veren ve vermeyen ülkeler

    MICHELE UVA (İTALYA)

    KULLANDIĞI OY: ALMANYA

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