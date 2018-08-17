Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular!

İngiliz devi Chelsea, yıllardır yaptığı rekor transferlerle gündeme gelse de Londra temsilcisinin akademisi ve yetiştirdiği futbolcular da hafife alınacak gibi değil. 2018/19 sezonu öncesi Chelsea'nin tam tamına 31 futbolcusu kiralık olarak başka kulüplerde top koşturuyor. O isimleri sizin için derledik;