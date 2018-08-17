Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Chelsea'nin kiralık gönderdiği futbolcular!

    Chelsea rekor şekilde 31 oyuncusunu kiralık olarak gönderirken bu isimlerden Michy Batshuayi, Kurt Zouma, Kenneth Omeruo başta olmak üzere birçoğu Süper Lig ekiplerinin kapısından döndü.
    17 Ağustos 2018 Cuma, 12:08:57 Güncelleme: 12:46:24
    Chelsea'nin kiralık gönderdiği futbolcular!
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    Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular!

    İngiliz devi Chelsea, yıllardır yaptığı rekor transferlerle gündeme gelse de Londra temsilcisinin akademisi ve yetiştirdiği futbolcular da hafife alınacak gibi değil. 2018/19 sezonu öncesi Chelsea'nin tam tamına 31 futbolcusu kiralık olarak başka kulüplerde top koşturuyor. O isimleri sizin için derledik;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Chelsea'nin kiralık gönderdiği futbolcular!
    • 2
    • 32
    Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular!

    Baba Rahman - Schalke 04

    Chelsea'nin kiralık gönderdiği futbolcular!
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    Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular!

    Ruben Sammut - Falkirk

    Chelsea'nin kiralık gönderdiği futbolcular!
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    • 32
    Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular!

    Trevoh Chalobah - Ipswich Town

    Chelsea'nin kiralık gönderdiği futbolcular!
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    Chelseanin kiralık gönderdiği futbolcular!

    Nathan Baxter - Yeovil

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