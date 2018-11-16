Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Cengiz Ünder'li Roma'ya Mohammed bin Salman talip oldu

    Avrupa, Arabistan'dan gelen flaş teklifle sallandı. Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman, Cengiz Ünder'li Roma'ya talip oldu.
    16 Kasım 2018 Cuma, 15:32:39 Güncelleme: 15:57:15
    Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu

    İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'ya Arabistan'dan ilginç bir teklif geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu

    Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın hisselerini satın almak istediği belirtildi.

    Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu

    Kulübün 1 milyar Euro'yu aşan bir değeri olduğu vurgulanırken, Bin Salman'ın kulübün bir kısmını almak istediği iddia edildi.

    Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu

    Fakat İtalyan kulübün sahibi james Palotta'nın bu teklifi direkt reddettiği ve kabul etmediği belirtildi.

    Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu

    Pallotta'nın yeni stat projesine karşın bu durunda 'hayır' yanıtı verdiği ifade edildi.

    Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu
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