Cengiz Ünderli Romaya Mohammed bin Salman talip oldu - Galeri - Fotomaç
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Cengiz Ünder'li Roma'ya Mohammed bin Salman talip oldu
Avrupa, Arabistan'dan gelen flaş teklifle sallandı. Arabistan veliaht prensi Mohammed bin Salman, Cengiz Ünder'li Roma'ya talip oldu.
16 Kasım 2018 Cuma, 15:32:39
Güncelleme: 15:57:15
İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'ya Arabistan'dan ilginç bir teklif geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın hisselerini satın almak istediği belirtildi.
Kulübün 1 milyar Euro'yu aşan bir değeri olduğu vurgulanırken, Bin Salman'ın kulübün bir kısmını almak istediği iddia edildi.
Fakat İtalyan kulübün sahibi james Palotta'nın bu teklifi direkt reddettiği ve kabul etmediği belirtildi.
Pallotta'nın yeni stat projesine karşın bu durunda 'hayır' yanıtı verdiği ifade edildi.