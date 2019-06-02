İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Cengiz Ünder'e İngiltere Premier Lig'den dev bir teklifin geldiği açıklandı. İşte Roma'nın milli futbolcu için geri çevirdiği rakam...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Haziran 2019 Pazar 17:54
Güncelleme: 02.06.2019 17:54
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Roma'da iyi bir sezonu geride bırakan milli futbolcu Cengiz Ünder'in talipleri artarken, İtalyan kulübüne teklifler gelmeye başladı.
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Özellikle İngiltere Premier Lig kulüpleriyle adı anılan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre bir başka milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, genç yıldız için 25 milyon sterlinlik bir teklif yaptı.
21 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirleyen Roma'nın bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.
Everton'ın teklif yükseltip yeniden Roma'nın kapısını çalıp çalmayacağı ise henüz bilinmiyor.