Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında milli stoper Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım adına sahanın yıldızı milli futbolcu oldu. Bu arada iki haftadır üst düzey performans sergileyen Çağlar, İngiliz basınında manşetlere çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:41 Güncelleme: 19.08.2019 10:41
Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar

İngiltere'de ligin ikinci haftasında Leicester City'nin sahasında Chelsea'yi ağırladığı maç 1-1 sona erdi.

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Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise takımı adına maçın yıldızı oldu.

Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar

Kulübün mücadele sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı ankette yüzde 81 oy alarak "maçın adamı" seçildi.

Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar

İNGİLİZ BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Milli futbolcunun iki haftadır sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmesi zor olmadı.

Çağlar Söyüncü İngiltere'yi sallıyor! Ayakta alkışladılar

İngiliz basını oyuncunun takımdan ayrılan Harry Maguire'ın boşluğunu doldurduğunu ve Leicester'ın yeni kahramanı olduğunu yazdı.

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