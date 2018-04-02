Beşiktaş, Avrupa devlerini solladı!

Spor Toto Süper Lig'de evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'nın beş büyük futbol ülkesindeki (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) takımlarla karşılaştırıldığında iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisine imza attı.