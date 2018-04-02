Beşiktaş, Avrupa devlerini solladı!
3 FARKLI STATTA SERİYİ YAKALADI
Beşiktaş, diğer ekiplerden farklı olarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 3 farklı statta yakalamayı başardı.
BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılması nedeniyle evindeki karşılaşmaları farklı statlarda oynamak zorunda kalan siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat, Başakşehir Fatih Terim statlarında rakiplerini konuk etti.
Evinde son olarak 2 Mart 2016'da Mainz 05'e 2-1 yenilen Alman ekibi, sonraki 36 iç saha mücadelesinde 29 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
Mainz 05 maçından bu yana evinde 761 gündür yenilmeyen Bayern Münih, sonraki 36 karşılaşmada 114 kez gol sevinci yaşadı ve rakiplerinin 20 golüne engel olamadı.
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