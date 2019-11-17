Ay-Yıldızlılar liderlik aşkına! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!

Avrupa Şampiyonası biletini alan Milli Takımımız, Andorra'ya konuk olacak. Maç 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlı takımımız rakibini yener, Fransa ise puan kaybederse H Grubu'ndan lider olarak çıkacağız. Milli Takım'da, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş Andorra karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

17 Kasım 2019 Pazar 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





