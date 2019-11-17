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Ay-Yıldızlılar liderlik aşkına! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!
Ay-Yıldızlılar liderlik aşkına! İşte Türkiye'nin Andorra 11'i!
Avrupa Şampiyonası biletini alan Milli Takımımız, Andorra'ya konuk olacak. Maç 22.45'te başlayacak. Ay-yıldızlı takımımız rakibini yener, Fransa ise puan kaybederse H Grubu'ndan lider olarak çıkacağız. Milli Takım'da, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş Andorra karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.
17 Kasım 2019 Pazar 07:39
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında bugün deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.
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Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
FRANSA-ARNAVUTLUK
İzlanda ile berabere kalarak EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Takım, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.
22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı halinde grubu lider tamamlayacak.
GOL SAYISINDA GERİDEYİZ
A y-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.