Avrupa'nın en çok kupa kazanan hocaları! Listeye Fatih Terim damgası...
Süper Lig lideri Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlaması durumunda Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyecek. Bunun Türk futbol tarihinde benzeri yok. Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de aktif teknik direktörler arasında, kariyerinde en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler, Fatih Terim kaçıncı sırada?
JOSE MOURINHO | Mevcut kulübü: Manchester United
Kariyerindeki kupalar:
Şampiyonlar Ligi: 2
UEFA Avrupa Ligi: 2
Premier Lig: 3
Serie A: 2
La Liga: 1
FA Cup: 1
İngiltere Lig Kupası: 4
Community Shield: 2
İspanya Kupası: 1
İspanya Süper Kupa: 1
İtalya Kupası: 1
İtalya Süper Kupa: 1
Portekiz Ligi: 2
Portekiz Kupası: 1
Portekiz Süper Kupa: 2
Toplam: 26
(Goal)
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