Amatör küme maçında hakem hayat kurtardı

TARAFTARLARDAN AMBULANS TEPKİSİ

Onur'un takım arkadaşları ve yöneticiler gözyaşlarını tutamazken, parmaklarından yaralanan orta hakem Oğuz Yılmaz'a sahadaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Her iki takımın yöneticileriyle görüşülmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Genç futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taraftarlar ise sahada ambulansın bulunmamasına tepki gösterdi.