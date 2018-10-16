Amatör küme maçında hakem hayat kurtardı

Aydın 1. Amatör Küme'de Didim ekipleri Yenihisarspor ile Didimspor'u karşı karşıya getiren maçta korku dolu dakikalar yaşandı.
16 Ekim 2018 Salı, 07:50:29
Güncelleme: 07:51:53
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Didim Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 35. dakikasında Didimsporlu futbolcu Onur Eryılmaz bir anda yere yığıldı. Takım arkadaşını gören kaleci Servet Danacı ise bağırışlarıyla olayın fark ettirilmesini sağlayarak arkadaşının yanına koştu.
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HAKEM, OYUNCUNUN NEFES ALMASINI SAĞLADI
Maçın orta hakemi Oğuz Yılmaz ile diğer futbolcular Onur'un başında toplanırken, dili boğazına kaçan genç futbolcuya ilk müdahaleyi orta hakem yaptı. Yılmaz, parmaklarını Onur'un ağzına sokarak genç futbolcunun nefes almasını sağladı.
Maç anında sahada ambulans bulunmamasından dolayı panik yaşanırken, yaklaşık 5 dakika sonra ambulans sahaya geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç futbolcu ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TARAFTARLARDAN AMBULANS TEPKİSİ
Onur'un takım arkadaşları ve yöneticiler gözyaşlarını tutamazken, parmaklarından yaralanan orta hakem Oğuz Yılmaz'a sahadaki sağlık görevlileri müdahale etti.
Her iki takımın yöneticileriyle görüşülmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Genç futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taraftarlar ise sahada ambulansın bulunmamasına tepki gösterdi.