A Milli Takım Şenol Güneş'le ilk antrenmanına çıktı | İşte idmandan kareler...

Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunlarıyla devam eden antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. İşte o anlar...

18 Mart 2019 Pazartesi 19:55 Güncelleme: 18.03.2019 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





