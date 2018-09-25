2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    GALERİ

    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

    Önceki dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırmış teknik adamlardan önemli isimler şu anda yeni takımları için görev bekliyor. İşte bu sezon boşta olan ünlü teknik adamlar...
    25 Eylül 2018 Salı, 15:33:07 Güncelleme: 15:49:24
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
    • 1
    • 25
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

    2018/19 sezonunda henüz bir takım çalıştırmayan ve görev bekleyen teknik direktörleri derledik.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
    • 2
    • 25
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

    Zinedine Zidane | Fransa | Son çalıştırdığı kulüp: Real Madrid


    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
    • 3
    • 25
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

    Antonie Conte | İtalya | Son çalıştırdığı kulüp: Chelsea


    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
    • 4
    • 25
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

    Arsene Wenger | Fransa | Son çalıştırdığı kulüp: Arsenal


    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
    • 5
    • 25
    2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

    Peter Bosz | Hollanda | Son çalıştırdığı kulüp: Borussia Dortmund


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