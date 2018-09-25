2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler

Önceki dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırmış teknik adamlardan önemli isimler şu anda yeni takımları için görev bekliyor. İşte bu sezon boşta olan ünlü teknik adamlar...

25 Eylül 2018 Salı, 15:33:07 Güncelleme: 15:49:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





