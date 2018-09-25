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2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
Önceki dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırmış teknik adamlardan önemli isimler şu anda yeni takımları için görev bekliyor. İşte bu sezon boşta olan ünlü teknik adamlar...
25 Eylül 2018 Salı, 15:33:07 Güncelleme: 15:49:24
2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
GALERİ DEVAM EDİYOR
2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
2018-19 sezonunda boşta olan teknik direktörler
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