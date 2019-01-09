Yasin Öztekinden flaş Fenerbahçe itirafı!

İspanya'da forma giyen Serdar Gürler ile ilgileniyoruz. Antalya kampı takıma uyum sağlayamayan, sakatlıktan dolayı istikrarı yakalayamayan futbolcularımız için çok önemli. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Biz yolumuza devam edeceğiz.