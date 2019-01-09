Yasin Öztekinden flaş Fenerbahçe itirafı!

Göztepe'nin başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin'den Fenerbahçe açıklaması geldi. Başkan Mehmet Sepil'i yalanlayan Yasin, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 09:59:26
Güncelleme: 10:31:54
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Transfer dönemine Sadık Çiftpınar'ı renklerine katarak hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin, Yasin Öztekin'i de istediği biliniyordu.
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Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarından sonra Yasin Öztekin'den de Fenerbahçe açıklaması geldi.
Göztepe Başkanı Mehnet Sepil, dün bu transferi yorumlamış ve şunları söylemişti;
"Devre arasında transfer piyasası çok tehlikeli. Eksik bölgelerimizi sürekli Teknik Direktör Kemal Özdeş'le konuşuyoruz. Mutlaka takviye yapacağız ancak kadromuzda büyük bir değişim olmayacak.
İspanya'da forma giyen Serdar Gürler ile ilgileniyoruz. Antalya kampı takıma uyum sağlayamayan, sakatlıktan dolayı istikrarı yakalayamayan futbolcularımız için çok önemli. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Biz yolumuza devam edeceğiz.