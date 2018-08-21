Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Volkan Demirel açıklamalarda bulundu
21 Ağustos 2018 Salı, 15:34:02
Güncelleme: 15:36:50
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Volkan Demirel: "Formayı bırakırım!"
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Volkan Demirel'in geçen sezonun başında olduğu gibi bu sezon da hatalı goller yiyerek sezona girmesi eleştiri alırken, sezonun ilerleyen bölümü için de bazı alternatif adayları doğurdu. Camia ve taraftarlar arasında Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke'nin adının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.
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Volkan Demirel: "Formayı bırakırım!"
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Son günlerde eleştirilerin odağında olan kaptan Volkan Demirel de ilk geldiği andan itibaren çok destek verdiği genç meslektaşını yine korumaya aldı..
Volkan Demirel: "Formayı bırakırım!"
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Berke'nin Fenerbahçe'nin geleceği olduğunu her fırsatta yakın çevresine anlatan tecrübeli file bekçisi, çok yetenekli bir kaleciyle çalıştıklarını ve bir numaranın kimseye ait olmadığını söylediği öğrenildi..
Volkan Demirel: "Formayı bırakırım!"
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En büyük destekçi
Berke'yi sarı-lacivertli kalede bir numara olarak görmekten rahatsız olmayacağını aksine mutluluk duyacağını da dile getiren Volkan'ın, zamanla daha çok tecrübe kazanıp, yeteneğiyle bu noktaya zaten ulaşacağını belirttiği ifade edildi. 37 yaşındaki yıldızın, "Gün geldiğinde bu kale zaten Berke'nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe'de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde" dediği öğrenildi.
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Volkan Demirel: "Formayı bırakırım!"
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Öte yandan, Volkan Demirel ile Berke Özer arasında da adeta ağabey-kardeş ilişkisi olduğu dile getirildi. Volkan'ın antrenmanlarda, saha dışı sohbetlerde ve tesislerde genç takım arkadaşıyla hep ilgilendiği, kaleye geçecek cesareti verdiği ve sürekli telkinlerde bulunduğu kaydedildi..