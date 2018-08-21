Volkan Demirel: "Formayı bırakırım!"

En büyük destekçi

Berke'yi sarı-lacivertli kalede bir numara olarak görmekten rahatsız olmayacağını aksine mutluluk duyacağını da dile getiren Volkan'ın, zamanla daha çok tecrübe kazanıp, yeteneğiyle bu noktaya zaten ulaşacağını belirttiği ifade edildi. 37 yaşındaki yıldızın, "Gün geldiğinde bu kale zaten Berke'nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe'de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde" dediği öğrenildi.

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