Vedat Muriqi için dünya devleri kapıya dayandı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi fırtınası dinmiyor... Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertlilere 3,5 milyon euro bedelle transfer olan Kosovalı yıldız, attığı gollerle ve yaptığı asistlerle taraftarların kahramanı olmuş durumda... Kısa süre içerisinde büyük yükseliş gösteren ve yıldızını parlatan Muriqi için İngiltere'den flaş haberler gelmeye devam ediyor... İşte Ada basınında yer alan detaylı Vedat Muriqi ve o transfer haberi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
27 Aralık 2019 Cuma 10:11
Güncelleme: 27.12.2019 10:13
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Sezon başında Süper Lig ekibi Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Vedat Muriqi, basamakları yavaş yavaş tırmanıyor...
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Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinde attığı 17 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Kosovalı yıldız, transfer savaşında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüş, ardından sarı-lacivertlileri tercih etmişti...
Fenerbahçe'de de gösteriği performans ile taraftarların gönlünde taht kuran 25 yaşındaki golcü, takımına kazandırdığı puanlar ve attığı şık gollerle bu kez de Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda...
EURO 2020 elemelerinde Kosova, İngiltere'nin konuğu olmuş ve Muriqi, İngilizlere karşı 1 gol 1 asistle oynamıştı...
Karşılaşma sonrasında İngiliz scoutların dikkatini çeken Muriqi için bir çok menajer, oyuncunun Fenerbahçe'de izlenmesi için talimat vermişti...