Vedat Muriqi için dünya devleri kapıya dayandı!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi fırtınası dinmiyor... Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertlilere 3,5 milyon euro bedelle transfer olan Kosovalı yıldız, attığı gollerle ve yaptığı asistlerle taraftarların kahramanı olmuş durumda... Kısa süre içerisinde büyük yükseliş gösteren ve yıldızını parlatan Muriqi için İngiltere'den flaş haberler gelmeye devam ediyor... İşte Ada basınında yer alan detaylı Vedat Muriqi ve o transfer haberi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

27 Aralık 2019 Cuma 10:11 Güncelleme: 27.12.2019 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





