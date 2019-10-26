'Vedat Muriç kaleye gitmeye üşenince yılın golünü attı'

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u farklı geçti. Sarı-lacivertliler 5-1 mağlup ettiği rakibini adeta sahadan sildi. Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muıriç muazzam bir gol atarak ligde üst üste ikinci maçı da boş geçmedi. Muriç sadece attığı golle değil saha içindeki olumlu işleriyle de parmak ısırttı. Sosyal medyada da Vedat Muriç fırtınası esti. İşte golcü futbolcu için yapılan yorumlar...

26 Ekim 2019 Cumartesi 22:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





