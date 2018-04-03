Usta kalemler F.Bahçe'nin galibiyetini yorumladı

Erman Toroğlu: İş ahlakıyla kazandılar

F.Bahçe iyi mücadele etti, yardımlaştı, çok fazla sıkmadı ama gol attıkça da tempoyu bozmadı, ukalalık yapmadı, ciddiyetini bozmadı ve bu skoru sağladı. İş ahlakıyla oynadılar ve kazandılar, tebrikler



Fenerbahçeli futbolculara sorsak, dün akşamki karşılaşma ile ilgili söyleyecekleri şu olurdu herhalde:

Böyle bir Kayserispor'la mücadele etmekten ve oynamaktan dolayı üzüldük. Biz karşımızda doğrudürüst bir takım bekliyorduk, ama bırakın takımı futbolcu grubu bile yoktu.

Şimdi bazıları diyecek ki, "Kayserispor'da üçüncü kaleci oynuyordu!" Ya arkadaşlar, birinci kaleci de oynasa ne fark edecekti ki? Kayserispor'un yediği gollere bakın, hiç birine bir kaleci doğru dürüst bir şey yapamaz.

Ama sezon başındaki Kayserispor ile dün akşamki Kayserispor'u seyrettikten sonra net olarak şunu söyleyebilirim: Futbolcularla teknik adam arasındaki organik bağ bitmiş! Daha doğrusu, bu teknik adamın Kayserispor'da işi kalmamış.

Bunun sebebi teknik adam mı, futbolcular mı; onu bilemem.

Kulüp yönetimi buna karar verir!