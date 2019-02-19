UEFA oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray 21 Şubat Perşembe günü rövanş maçlarına çıkacak. İlk maçlarını oynayan temsilcilerimiz için 'Rakiplerine karşı tur atlar mı?' sorusunun oranları ve galibiyet, beraberlik, mağlubiyet oranları açıklandı. İşte detaylar...
19 Şubat 2019 Salı 10:23
Güncelleme: 19.02.2019 10:23
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde 1-0 kazandığı Zenit maçının rövanşına Rusya'da çıkıyor...
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? Fenerbahçe'nin Zenit'i eleyip, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmesi için Rusya'daki ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz rövanş maçında iki farklı yenilmemesi yeterli.
İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rusya'da galip gelmesine 3.20 oran belirledi.
Beraberlik ihtimaline 2.90 verilirken, Zenit'in oranı 1.85 olarak açıklandı.
"KİM TUR ATLAR?" ORANLARI... Öte yandan 'Kim tur atlar?' oranlarında ise Fenerbahçe'ye 1.20 verilirken, Zenit'in oranı 2.70 olarak ilan edildi.