SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...
Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray ile grubunu ikinci sırada tamamlayarak Avrupa yoluna devam eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 15:29:49
Güncelleme: 16:24:23
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UEFA Avrupa Ligi son 32 tur eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 turu kura çekimi gerçekleşti.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 tur eşleşmeleri belli oldu!
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girdi.
İşte eşleşmeler:
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur eşleşmeleri belli oldu!
Sevilla - Lazio
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur eşleşmeleri belli oldu!
Dinamo Kiev - Olympiakos
UEFA Avrupa Ligi son 32 tur eşleşmeleri belli oldu!