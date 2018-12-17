SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray ile grubunu ikinci sırada tamamlayarak Avrupa yoluna devam eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi, 15:29:49 Güncelleme: 16:24:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





