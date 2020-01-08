Transfer resmen açıklandı! ''Oyuncum Fenerbahçe'de oynamak istiyor''

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ederken, gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Mutlak bir sol bek takviyesi yapmak için düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer gözdesi Kolarov'un Roma'yla sözleşme uzatmasından sonra farklı arayışlara girmişti. Fenerbahçe aradığı sol beki buldu ve futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Öyle yıldız futbolcunun menajeri de oyuncusunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

8 Ocak 2020 Çarşamba 00:54 Güncelleme: 08.01.2020 00:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





