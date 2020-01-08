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Transfer resmen açıklandı! ''Oyuncum Fenerbahçe'de oynamak istiyor''
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ederken, gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Mutlak bir sol bek takviyesi yapmak için düğmeye basan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer gözdesi Kolarov'un Roma'yla sözleşme uzatmasından sonra farklı arayışlara girmişti. Fenerbahçe aradığı sol beki buldu ve futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Öyle yıldız futbolcunun menajeri de oyuncusunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıkladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
8 Ocak 2020 Çarşamba 00:54
Güncelleme: 08.01.2020 00:57
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertliler uzun süredir uğraş verdiği sol bek transferinde nihai sonuca varmaya hazırlanıyor.
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Transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sol bek ve stoper transferlerinin bitirilmesini istemişti.
Yaz döneminin son gününe kadar Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu Kolarov'dan kötü haber gelmişti. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde de gündeminde olan Sırp oyuncu, Roma ile sözleşme yeniledi.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli takımda yönetim herhangi bir bahane kabul etmezken, takımdaki eksik bölgeleri doldurmak için düğmeye bastı.
Listedeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar, hedefteki isimleri imza aşamasına getirdi.