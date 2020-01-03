Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

Süper Lig'de ilk yarının resmen sona ermesiyle transfer piyasası da hareketlilik kazandı. İlk yarıda son haftalara girilirken yükselen performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin, takıma yapacağı takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına hız verdi. Sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarış sonucu kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Fenerbahçe Muriç için kararını verdi. İşte detaylar...

3 Ocak 2020 Cuma 15:53 Güncelleme: 03.01.2020 16:12
Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer dönemi sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya rekabet içine girdiği Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyü 4 yıllığına senelik 2 milyon euro garanti ücret karşılığında kadrosuna katmış, kulübü Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon bonservis bedelinin yanında 4 genç oyuncu göndermişti.

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Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

Şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız oyuncu Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere 1435 dakika sahada kaldı. Golcü oyuncu bu süre içerisinde takımına 11 gol ve 4 asistlik performans sağlayarak 17 mücadele 15 kez direkt olarak katkı sağlamış oldu.

Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

MİLLİ TAKIMDA DA ATIYOR
Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı. Elemelerde 13 gol atan Kosova'nın gol yükünün büyük kısmını sarı-lacivertli golcü çekti. Muriç, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 6 maçta toplam 4 gol, 2 asist kaydetti.

Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

TOTTENHAM KANCAYI TAKTI
İngiltere'ye attığı gollerden sonra İngiliz devlerini peşine takan Kosovalı golcü için en ısrarcı ekip Tottenham oldu. İngiltere basınında yer alan habere göre Spurs, sarı-lacivertli ekibe ilk resmi teklifi yapmıştı. Haberde, Mourinho'nun ısrarcı olduğu golcü futbolcu için 8 milyon Euro teklif edildiği belirtilmişti.

Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...

Tüm bu gelişmeler sonrası sarı-lacivertli kurmaylar Vedat Muriç için kararını verdi. Fenerbahçe'nin Muriç kararı...

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