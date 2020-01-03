Tottenham kancayı takmıştı Vedat'ın onayı alındı! İşte F.Bahçe'nin Muriç kararı...
Süper Lig'de ilk yarının resmen sona ermesiyle transfer piyasası da hareketlilik kazandı. İlk yarıda son haftalara girilirken yükselen performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'nin, takıma yapacağı takviyelerin yanında takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalarına hız verdi. Sezon başında ezeli rakibi Galatasaray ile büyük bir yarış sonucu kadrosuna kattığı Vedat Muriç, hem sarı-lacivertli forma hem de Kosova Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Fenerbahçe Muriç için kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz transfer dönemi sezonunda ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya rekabet içine girdiği Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaşan taraf olmuştu. Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüyü 4 yıllığına senelik 2 milyon euro garanti ücret karşılığında kadrosuna katmış, kulübü Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon bonservis bedelinin yanında 4 genç oyuncu göndermişti.
MİLLİ TAKIMDA DA ATIYOR
Vedat Muriç'in formasını terlettiği Kosova Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer aldı. 8. karşılaşmanın sonunda Kosova, grubu 3. olarak tamamladı. Elemelerde 13 gol atan Kosova'nın gol yükünün büyük kısmını sarı-lacivertli golcü çekti. Muriç, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 6 maçta toplam 4 gol, 2 asist kaydetti.
TOTTENHAM KANCAYI TAKTI
İngiltere'ye attığı gollerden sonra İngiliz devlerini peşine takan Kosovalı golcü için en ısrarcı ekip Tottenham oldu. İngiltere basınında yer alan habere göre Spurs, sarı-lacivertli ekibe ilk resmi teklifi yapmıştı. Haberde, Mourinho'nun ısrarcı olduğu golcü futbolcu için 8 milyon Euro teklif edildiği belirtilmişti.