Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar

Süper Lig'in asırlık çınarları Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. 100 yılı aşkın süredir oynanan bu derbide yaşananları, ilginç notları, tarihte az bilinen gerçekleri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...
22 Şubat 2020 Cumartesi 15:39 Güncelleme: 22.02.2020 16:19
O sözler unutulmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında unutulmayanlar

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 111 yılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.

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O sözler unutulmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında unutulmayanlar

İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.

O sözler unutulmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında unutulmayanlar

FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

O sözler unutulmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında unutulmayanlar

Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

O sözler unutulmadı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında unutulmayanlar

EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.

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