Tam zamanı şimdi

Başkanlık seçiminden sonra da yeni yönetim 29 yaşındaki kaleci için şartları görüşmüştü. Ospina'nın F.Bahçe yolunu açan haber ise dün geldi. Kolombayalı kalecinin takımı Arsenal, Alman ekibi Leverkusen'in kalecisi Bernd Leno'yu 22 milyon euro'ya kadrosuna katınca Cech ya da Ospina'dan birinin ayrılması kesinleşti.



