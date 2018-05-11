Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

Bu maçın en iyi adamı Akhisarlı Sissoko'ydu. Muhteşem oynadı.

Fenerbahçe'nin orta sahasında Sissoko gibi bir futbolcu yok!

Kimse kusura bakmasın. Kimse çıkıp "Var" demesin. İleride oynayan Muğdat… Onun gibi bir adam var mı Fenerbahçe'de?

Fenerbahçe taraftarı işte böyle adamlar istiyor. Topu alınca hücuma giden, kendini heyecanlandıran, takımı ateşleyen. Böyle adamlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok.

Hakemler rahat bir maç yönetti.

Öyle sakat pozisyonlar olmadı.

Ufak tefek şeyler oldu. Zorlanmadı Cüneyt, hoş futbolcular da iyi niyetliydi.

Ben bir tek şeyi beğenmedim;

Fenerbahçe'nin Muğdat'ın sakatlandığı pozisyonda topu rakibe vermemesini. Ver ya rakibine!

Bak ne diyor Akhisarlı oyuncu, "F.Bahçe topu vermeyince daha çok hırslandık" diyor. Zaten kalmış 4-5 dakika. Adamı tahrik ediyorsun.

Adam bir koşacaksa iki koşar.