Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı
Erman Toroğlu: Alkışlar Akhisar'a
Bir ilçe takımı iyi idare ediliyorsa, kontrollü geliyorsa Türkiye Kupası'nı kazanabiliyor.
Bakınız! Hem de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek geliyor kupayı alıyor. Yani hiç açık kapı bırakmadan geliyor. Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi.
İşin enteresan bir tarafı da var.
Akhisar şimdi kupayı aldı döndük lige… Ligde üçüncü, dördüncü ne olacak? Ligde dördüncü 3 ön eleme oynayacak. Bakalım kim olacak?
Temmuz'un 5'inde açacaksın sezonu. Bakalım ne yapacaklar?
Bunları söylediğimizde "Yahu, mahu" diyorlardı. Ne oldi? Hadi buyrun. Sıcağı sıcağına anlayamazsın.
O günler geldiğinde göreceksin.
Bakınız!
Bu maçın en iyi adamı Akhisarlı Sissoko'ydu. Muhteşem oynadı.
Fenerbahçe'nin orta sahasında Sissoko gibi bir futbolcu yok!
Kimse kusura bakmasın. Kimse çıkıp "Var" demesin. İleride oynayan Muğdat… Onun gibi bir adam var mı Fenerbahçe'de?
Fenerbahçe taraftarı işte böyle adamlar istiyor. Topu alınca hücuma giden, kendini heyecanlandıran, takımı ateşleyen. Böyle adamlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok.
Hakemler rahat bir maç yönetti.
Öyle sakat pozisyonlar olmadı.
Ufak tefek şeyler oldu. Zorlanmadı Cüneyt, hoş futbolcular da iyi niyetliydi.
Ben bir tek şeyi beğenmedim;
Fenerbahçe'nin Muğdat'ın sakatlandığı pozisyonda topu rakibe vermemesini. Ver ya rakibine!
Bak ne diyor Akhisarlı oyuncu, "F.Bahçe topu vermeyince daha çok hırslandık" diyor. Zaten kalmış 4-5 dakika. Adamı tahrik ediyorsun.
Adam bir koşacaksa iki koşar.
Artık F.Bahçeli futbolcular İzmir'e veya Bodrum'a, Akhisar üzerinden gitmezler! İşin şakası bir yana bu maç için söylenecek tek şey var;
Akhisar takımını alkışlamak gerekiyor.
Sahası olmadan uzun zaman, yıllarca Manisa'da çok kötü bir zeminde oynadılar. Bu noktaya kadar geldiler. Türkiye'de ilk defa bir ilçe takımı Türkiye Kupası'nı kazandı.
Hem Galatasaray'ı, hem Fenerbahçe'yi yenerek.
Gerçekten büyük başarı.
KEYİF VERDİ KUPAYI ALDI
Akhisar takımı klasik bir takım değil. Her şeyi yapıyorlar sahada, klasik bir takım değil.
Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş klasik takımlar. Ama Akhisar öyle değil. Ne çıkaracağı belli değil. Teke tek adam geçebiliyorlar, çabuk geliyorlar, yardımlaşıyorlar. Bir de rahat oynuyorlar. Ege havası var Akhisarlı oyuncularda. Yabancı oyuncular da havaya uymuş.
Egeliler rahattır ya "Şuradan bir Kumru yiyelim geçelim. Bir denize gidelim" derler ya öyle bir takım. Piknik tipi takım!
Fenerbahçe'ye karşı da öyle oynadılar. Pas yaptılar, aldılar, verdiler, oynarken keyif aldılar, keyif verdiler. Güzel oynadılar, kazandılar, tarihi bir zafer elde ettiler. Kutluyorum...
Gürkan Kubilay: Taktik savaşı Akhisar'ın
İlk 5 dakika dolduğunda Fenerbahçe %80 civarı topla oynamış, oyunu rakip alana yıkmıştı. Akhisar kısa, çabuk bir takımla çıkarak kontra peşine düştüğünü belli etmişti. Ki, ilk yarının 2. bölümü bunu yaptı da. Ama enteresan olan, ilk pozisyonu, Akhisar'ın Fenerbahçe ceza sahası önünde kaptırdığı topta Şener'in kötü ortası ile bulmaya çalışıyordu.
Tempo ilk 10 dakika çok yüksekti.
Duran topta Souza'nın çalışılmış organizasyonla elde edilen pozisyonda vuruşunu Fatih çıkardı.
Fenerbahçe çok hızlı oynuyor, çok doğru yerlere pas atıyordu, bu nedenle Şener'in getirdiği topta Josef 2.'yi de kaçırıyordu. Akhisar'ın sol kanadı yayla olmuştu. Önlem almaları gerekiyordu. Fenerbahçe çok iyi başladı. Topun ayakta kalma süresi oyuncu başına 2 saniye altında ki, bu çok iyi bir rakamdı. Soldado aynı kanattan 3.'yü de kaçırdı.
Daha doğrusu o ana kadar maçın en iyisi Fatih kurtardı.
Kalecilerin maçı oluyordu, Volkan, duran topta Yumlu'nun kafasını çıkardı. 25 sonrası tempo düştü.
İş duran toplardaydı, duran toptan boşta kalan topa Lopes'in vuruşu ile de gol geldi.
İlk yarı 16 orta yapıp, sadece 1'ine kendi vurunca Fernandao ile başladı Fenerbahçe. Akhisar, Dany'yi alarak 5'li savunmaya döndü 2. yarıda.
Oyun yine Akhisar'ın sahasına yıkılmıştı. Kenar ortaları etkili oluyordu bu kez. Akhisar panikledi.
Fernandao, süper bir kafa ile golü buldu, 'kenar ortası olacaksa ben oynamalıyım' dedi. Akhisar'ın, Fenerbahçe duran top kullandıktan sonraki hızlı atağı, direkte patlamasa, enteresan bir durum olabilirdi.
67'de Soldado-Valbuena değişikliği ile maç başı oyun yapısına döndü. Ama savunma arkasına atılan pasta 6 savunmacının arasından Sissoko'nun golüne engel olamadı.
Akhisar direncini arttırdı. Fernandao kaçırdı. Barbosa'nın golü ise çok klastı. Josef umutlandırdı. Oyunun genelinde üstün olmasına rağmen, doğru ve zekice kurgulanan Akhisar'ın becerisine bir kez daha boyun eğdi Fenerbahçe.
Zeki Uzundurukan: Fener'in rakibi 'Kocaman'dı!
Fenerbahçe, bu sezon maçların ilk yarılarını boşa geçirmeye alışmıştı da...
Hocam; kupa finali oynuyorsun, kupa! Kariyerine kariyer katacak bir maça çıkıyorsun! Bu sezon iki maçta da Akhisar'a kaybettin ve şu eleştiriyi getirdik; 'Caner ve Mustafa Yumlu gibi uzun boylu iki stopere karşı neden kısa boylu golcü ile çıkıyorsun!' Dün yine aynı hatayı yaptı Aykut hoca.
Kenarda formda Fernandao dururken, gamsız bir görüntü çizen Soldado ile çıktı maça Aykut Kocaman.
Üstelik de Soldado, net bir pozisyonda kaleci Fatih'in üzerine vurarak, tüm takım arkadaşlarının moral ve motivasyonunu bozdu.
İlk yarıda kaleci Fatih ile birlikte Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa yıldızlaştı. Bu oyuncuları yıldız yapan da Aykut hocanın yanlış kadro seçimi ve taktiksel hatasıydı.
İlk yarıda Mustafa Yumlu ile Volkan Demirel'i geçemeyen Akhisar, ikinci duran top organizasyonundan gol çıkarmayı başardı.
Sporting Lizbon'dan bedelsiz transfer edilen Migel Lopez, kurşun gibi (sert ve düzgün) bir vuruşla takımını öne geçirdi.
Fenerbahçe'de ilk yarıda ön plana çıkan oyuncu yoktu; Alper Potuk ise sanki sahada hiç yoktu! ve o tel tel dökülen Alper'in yerine Fernandao oyuna girdi. Çift forvete döndü Fenerbahçe... Kontrollü ve korkak futboldan cesur futbola geçiş yaptı Sarı-lacivertliler. Ama bunu maçın başında yapman gerekirdi Aykut hoca. Geriye düştükten sonra bu hamleyi yapmak için teknik direktör olmaya bile gerek yok...
Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin çift forvet hamlesine Dany ile karşılık verdi. Akhisar, oyunun kalan bölümünde üç stoperle oynamaya başladı. Ama Akhisar tamamen geriye yaslanınca, Fenerbahçe maçı tek kaleye çevirdi ve Fernandao ile golü buldu.
Akhisarspor, Fenerbahçe'nin üzerine az geldi ama geldiği her atakta büyük tehlike oluşturdular.
Herkes Fenerbahçe'den ikinci golü beklerken Akhisarspor, adeta güle oynaya 2. golü buldu. Muğdat, soldan göstere göstere Sissoko'nun kafasına adeta topu çarptırdı ve Fransız orta saha oyuncusu da topu tam köşeye gönderdi. Şener nerede? Savunma nerede? Fenerbahçe gibi bir takım, final maçında bu kadar rahat orta yaptırır mı, o ortaya bu kadar kolay vurdurur mu?
Barbosa ile 3'ü buldu Akhisarspor ve yine Fenerbahçe savunması seyretti film gibi. De Souza'nın golü attığı dakikalarda 'Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti...' Aykut Kocaman, inadı yüzünden yine Akhisar'a kaybetti. Fenerbahçe'nin dünkü maçta rakibi adeta Aykut Kocaman'dı. Hataları ile Akhisarspor'un işini çok kolaylaştırdı.
Bir sezonda aynı takıma 3 kez yenilmek, zoru başarmaktır.
Aykut Kocaman mucizeye imza attı. Okan Buruk hocaya helal olsun. Kümede kalma mücadelesi veren takımı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tarih yazdı. Hem de yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'ye karşı bir sezonda 3'te 3 yaptı. Okan hoca zekası ile Aykut hocaya teknik adamlık dersi verdi.
Mucizenin adı Akhisarspor!
Analarının ak sütü gibi hak ettiler Kupa'yı ve şampiyon oldular! Bin kere helal olsun Akhisarspor'a.
Ertem Şener: Kopenhag gibiydi
Arsenal-Galatasaray finalini yaşadım dün gece. 1999-00 sezonunda 'Nasıl olsa elenecek' denilen Galatasaray finale kadar gitmişti.
Birer birer devleri elemiş gelmişti Kopenhag'a. Rakip dünya devi Arsenal'di UEFA Kupası finalinde. Kimler yoktu ki o kadroda; Henry, Adams, Vieira, Petit, Overmars, Bergkamp ve kaleci David Seaman...
Tam bir döviz bürosu gibiydiler!
Galatasaray ise daha mütevazi bir kadroya sahipti. Ama daha istekliydi.
Gücünü, tarihini bu maça odaklamıştı.
Çok düşük ihtimalle de olsa 'kazanırsak dünya bizi konuşur' diyordu tüm Galatasaraylılar ve biz. İşte o kadroda 83 dakika boyunca sahada kalan Okan Buruk da vardı. Dün Diyarbakır'da Akhisar'ın başında olan Okan Buruk. Özlemişti böyle bir finali. Kim bilir belki de neler anlattı iki gece önce oyuncularına?
Terim ne dediyse Arsenal finalinden bir gece önce, Okan hoca da buna benzer konuşmuştur diyorum. Karşısında Arsenal diyebileceğimiz Fenerbahçe vardı.
Taffarel'i Fatih'ti. Hakan Ünsal'ı vardı Ömer Bayram adında. Lopes'i vardı Ümit gibi. Sissoko'su Hagi'siydi.
Soner'i, Aykut'u ise Okan'ı, Suat'ıydı.
Kendisi de Fatih Terim'i aratmadı.
Aykut Kocaman ise Arsene Wenger'den daha soğukkanlıydı.
Arsenal sağdan soldan, cepheden saldırıyor ama olmuyordu. Tıpkı Fenerbahçe gibi! Galatasaray sabırlı, inançlıydı.
Aynı Akhisar gibi!
VALBUENA TURŞU OLDU
ATV kameraları sürekli onu göz hapsine aldı, Okan Buruk'u. Belli ki benim bu yazdıklarımı defalarca anlatmış oyuncularına.
Topu yedi Akhisarlı futbolcular.
Kopenhag gibiydi Diyarbakır. Maç uzamadı. Penaltılara da gitmedi. Galatasaray'ın Arsenal'den 3 saatte aldığını, Akhisar 1 buçuk saatte aldı Fenerbahçe'den!
Tesadüf olmadığını gösterdi Akhisar ligdeki Fenerbahçe galibiyetlerinin.
Galatasaray'ı sürprizle değil gücüyle, aklıyla, inancıyla elediğini kanıtladı. Bu takım zor düşer ama düşerse de gerçekten çok ama çok yazık olur. Aykut Kocaman'ın Valbuena'ya inançsızlığı ise kupayı kaptırmasına sebep oldu. Valbuena turşuya döndü beklemekten kulübede.
Eğer ikinci yarının hemen başında olsaydı değişiklik bugün belki de farklı bir yazı okuyacaktınız bu sütunlarda!
Emre Bol: Sezon finali!
Bu sezonun özeti gibiydi maç... Akhisar takımını tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yle karşılaştıkları üç maçtan da galip ayrılarak hem kupadan ettiler hem de büyük ihtimalle lig şampiyonluğundan...
Hani derler ya, "Bazı takımların bazı takımlara şansı tutmaz" diye...
Ben buna hiç katılmıyorum. Elinde daha iyi kadrosu olan bir teknik direktörün asli görevi çözüm üretmektir.
Bu kadar iyi başladığın, bu kadar iyi oynadığın bir karşılaşmada bu kadar saçma sapan goller yiyip kaybetmenin izahı yok.
Aykut Kocaman'ın Dirar'ın yokluğunda, "ikinci yarı oyundan çıkacağına kesin gözüyle bakılan" Alper'le başlamak, en azından yanlış insana güvendiğinin göstergesi. Bu maçın ardından bir daha Alper'e şans vermez herhalde! Her insan ikinci bir şansı hakeder elbette. Ama Alper'in bu kaçıncı herkesi hayal kırıklığına uğratışı?
Peki, Fenerbahçeli futbolcuların 2-1 geriye düştükten sonra oyunu bırakmalarına, teslim olmalarına ne demeli?
Akhisarlı futbolcular yerde yatmış, zaman geçirmiş filan ben anlamam arkadaş!
TÜFEKLE SALDIRACAĞINA!..
Zamanında işi bitirecektin. Son dakikalarda şuursuzca ve doldur boşaltlarla yaptığın ataklar, "geç kalındığının" net bir göstergesi. Bu mağlubiyet kimse kusura bakmasın Aykut hocaya yazar.
Her dakikayı önceden planlanmış bir senaryoya oynamak, spontane gelişmelere gözünü kapatmak Fenerbahçe'yi kupadan etti. 2 kez mağlup olduğun bir takımın tuzaklarında üçüncü kez düşmek Kocaman'a yakışmadı.
Okan Buruk'un yaptığı sakince beklemek, boşluğu bulunca kalabalık saldırmaktan ibaretti. Aykut hoca maçı berabere getirir getirmez hemen çift forvetten vazgeçti.
Zaten üzerine gelmeyen bir rakibe karşı topunla tüfeğinle saldır. Zaten yiyeceğini yiyorsun!
Alınabilecek bir kupa teknik zaafiyet ve yanlış taktiğe kurban gitti.
Fenerbahçe için belki de sezon finaliydi bu. Sonunu getiremediler.
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