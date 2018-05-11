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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

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    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    Bu maçın en iyi adamı Akhisarlı Sissoko'ydu. Muhteşem oynadı.
    Fenerbahçe'nin orta sahasında Sissoko gibi bir futbolcu yok!
    Kimse kusura bakmasın. Kimse çıkıp "Var" demesin. İleride oynayan Muğdat… Onun gibi bir adam var mı Fenerbahçe'de?
    Fenerbahçe taraftarı işte böyle adamlar istiyor. Topu alınca hücuma giden, kendini heyecanlandıran, takımı ateşleyen. Böyle adamlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok.
    Hakemler rahat bir maç yönetti.
    Öyle sakat pozisyonlar olmadı.
    Ufak tefek şeyler oldu. Zorlanmadı Cüneyt, hoş futbolcular da iyi niyetliydi.
    Ben bir tek şeyi beğenmedim;
    Fenerbahçe'nin Muğdat'ın sakatlandığı pozisyonda topu rakibe vermemesini. Ver ya rakibine!
    Bak ne diyor Akhisarlı oyuncu, "F.Bahçe topu vermeyince daha çok hırslandık" diyor. Zaten kalmış 4-5 dakika. Adamı tahrik ediyorsun.
    Adam bir koşacaksa iki koşar.
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    Gürkan Kubilay: Taktik savaşı Akhisar'ın

    İlk 5 dakika dolduğunda Fenerbahçe %80 civarı topla oynamış, oyunu rakip alana yıkmıştı. Akhisar kısa, çabuk bir takımla çıkarak kontra peşine düştüğünü belli etmişti. Ki, ilk yarının 2. bölümü bunu yaptı da. Ama enteresan olan, ilk pozisyonu, Akhisar'ın Fenerbahçe ceza sahası önünde kaptırdığı topta Şener'in kötü ortası ile bulmaya çalışıyordu.
    Tempo ilk 10 dakika çok yüksekti.
    Duran topta Souza'nın çalışılmış organizasyonla elde edilen pozisyonda vuruşunu Fatih çıkardı.
    Fenerbahçe çok hızlı oynuyor, çok doğru yerlere pas atıyordu, bu nedenle Şener'in getirdiği topta Josef 2.'yi de kaçırıyordu. Akhisar'ın sol kanadı yayla olmuştu. Önlem almaları gerekiyordu. Fenerbahçe çok iyi başladı. Topun ayakta kalma süresi oyuncu başına 2 saniye altında ki, bu çok iyi bir rakamdı. Soldado aynı kanattan 3.'yü de kaçırdı.
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    Zeki Uzundurukan: Fener'in rakibi 'Kocaman'dı!

    Fenerbahçe, bu sezon maçların ilk yarılarını boşa geçirmeye alışmıştı da...
    Hocam; kupa finali oynuyorsun, kupa! Kariyerine kariyer katacak bir maça çıkıyorsun! Bu sezon iki maçta da Akhisar'a kaybettin ve şu eleştiriyi getirdik; 'Caner ve Mustafa Yumlu gibi uzun boylu iki stopere karşı neden kısa boylu golcü ile çıkıyorsun!' Dün yine aynı hatayı yaptı Aykut hoca.
    Kenarda formda Fernandao dururken, gamsız bir görüntü çizen Soldado ile çıktı maça Aykut Kocaman.
    Üstelik de Soldado, net bir pozisyonda kaleci Fatih'in üzerine vurarak, tüm takım arkadaşlarının moral ve motivasyonunu bozdu.
    İlk yarıda kaleci Fatih ile birlikte Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa yıldızlaştı. Bu oyuncuları yıldız yapan da Aykut hocanın yanlış kadro seçimi ve taktiksel hatasıydı.
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    İlk yarıda Mustafa Yumlu ile Volkan Demirel'i geçemeyen Akhisar, ikinci duran top organizasyonundan gol çıkarmayı başardı.
    Sporting Lizbon'dan bedelsiz transfer edilen Migel Lopez, kurşun gibi (sert ve düzgün) bir vuruşla takımını öne geçirdi.
    Fenerbahçe'de ilk yarıda ön plana çıkan oyuncu yoktu; Alper Potuk ise sanki sahada hiç yoktu! ve o tel tel dökülen Alper'in yerine Fernandao oyuna girdi. Çift forvete döndü Fenerbahçe... Kontrollü ve korkak futboldan cesur futbola geçiş yaptı Sarı-lacivertliler. Ama bunu maçın başında yapman gerekirdi Aykut hoca. Geriye düştükten sonra bu hamleyi yapmak için teknik direktör olmaya bile gerek yok...
    Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin çift forvet hamlesine Dany ile karşılık verdi. Akhisar, oyunun kalan bölümünde üç stoperle oynamaya başladı. Ama Akhisar tamamen geriye yaslanınca, Fenerbahçe maçı tek kaleye çevirdi ve Fernandao ile golü buldu.
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    Akhisarspor, Fenerbahçe'nin üzerine az geldi ama geldiği her atakta büyük tehlike oluşturdular.
    Herkes Fenerbahçe'den ikinci golü beklerken Akhisarspor, adeta güle oynaya 2. golü buldu. Muğdat, soldan göstere göstere Sissoko'nun kafasına adeta topu çarptırdı ve Fransız orta saha oyuncusu da topu tam köşeye gönderdi. Şener nerede? Savunma nerede? Fenerbahçe gibi bir takım, final maçında bu kadar rahat orta yaptırır mı, o ortaya bu kadar kolay vurdurur mu?
    Barbosa ile 3'ü buldu Akhisarspor ve yine Fenerbahçe savunması seyretti film gibi. De Souza'nın golü attığı dakikalarda 'Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti...' Aykut Kocaman, inadı yüzünden yine Akhisar'a kaybetti. Fenerbahçe'nin dünkü maçta rakibi adeta Aykut Kocaman'dı. Hataları ile Akhisarspor'un işini çok kolaylaştırdı.
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    Ertem Şener: Kopenhag gibiydi

    Arsenal-Galatasaray finalini yaşadım dün gece. 1999-00 sezonunda 'Nasıl olsa elenecek' denilen Galatasaray finale kadar gitmişti.
    Birer birer devleri elemiş gelmişti Kopenhag'a. Rakip dünya devi Arsenal'di UEFA Kupası finalinde. Kimler yoktu ki o kadroda; Henry, Adams, Vieira, Petit, Overmars, Bergkamp ve kaleci David Seaman...
    Tam bir döviz bürosu gibiydiler!
    Galatasaray ise daha mütevazi bir kadroya sahipti. Ama daha istekliydi.
    Gücünü, tarihini bu maça odaklamıştı.
    Çok düşük ihtimalle de olsa 'kazanırsak dünya bizi konuşur' diyordu tüm Galatasaraylılar ve biz. İşte o kadroda 83 dakika boyunca sahada kalan Okan Buruk da vardı. Dün Diyarbakır'da Akhisar'ın başında olan Okan Buruk. Özlemişti böyle bir finali. Kim bilir belki de neler anlattı iki gece önce oyuncularına?
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    VALBUENA TURŞU OLDU
    ATV kameraları sürekli onu göz hapsine aldı, Okan Buruk'u. Belli ki benim bu yazdıklarımı defalarca anlatmış oyuncularına.
    Topu yedi Akhisarlı futbolcular.
    Kopenhag gibiydi Diyarbakır. Maç uzamadı. Penaltılara da gitmedi. Galatasaray'ın Arsenal'den 3 saatte aldığını, Akhisar 1 buçuk saatte aldı Fenerbahçe'den!
    Tesadüf olmadığını gösterdi Akhisar ligdeki Fenerbahçe galibiyetlerinin.
    Galatasaray'ı sürprizle değil gücüyle, aklıyla, inancıyla elediğini kanıtladı. Bu takım zor düşer ama düşerse de gerçekten çok ama çok yazık olur. Aykut Kocaman'ın Valbuena'ya inançsızlığı ise kupayı kaptırmasına sebep oldu. Valbuena turşuya döndü beklemekten kulübede.
    Eğer ikinci yarının hemen başında olsaydı değişiklik bugün belki de farklı bir yazı okuyacaktınız bu sütunlarda!
    Spor yazarları Türkiye Kupası Finali'ni yorumladı

    Emre Bol: Sezon finali!

    Bu sezonun özeti gibiydi maç... Akhisar takımını tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yle karşılaştıkları üç maçtan da galip ayrılarak hem kupadan ettiler hem de büyük ihtimalle lig şampiyonluğundan...
    Hani derler ya, "Bazı takımların bazı takımlara şansı tutmaz" diye...
    Ben buna hiç katılmıyorum. Elinde daha iyi kadrosu olan bir teknik direktörün asli görevi çözüm üretmektir.
    Bu kadar iyi başladığın, bu kadar iyi oynadığın bir karşılaşmada bu kadar saçma sapan goller yiyip kaybetmenin izahı yok.
    Aykut Kocaman'ın Dirar'ın yokluğunda, "ikinci yarı oyundan çıkacağına kesin gözüyle bakılan" Alper'le başlamak, en azından yanlış insana güvendiğinin göstergesi. Bu maçın ardından bir daha Alper'e şans vermez herhalde! Her insan ikinci bir şansı hakeder elbette. Ama Alper'in bu kaçıncı herkesi hayal kırıklığına uğratışı?

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