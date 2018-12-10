Spor yazarları Akhisarspor - Fenerbahçe maçını yazdı!

Bir-iki oyuncusu dışında hiçbir oyuncusu Akhisarlıların üzerinde değil. Kim onlar; Mehmet Ekici ki bütün organizasyonlarda o var, solda da Hasan Ali... Gerisi Akhisar da bile kadroda kendilerine yer bulamazlar. En güvenilen defansın göbeğiydi. Liverpool'da oynamış Slovakya Milli Takımı oyuncusu Skrtel ve Rus Milli Takımı'nın defans oyuncusu Neustadter...

