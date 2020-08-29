Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe resmi teklifi yaptı

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri transferlerini sürdürürken özellikle ligin dev kulüpleri transferde oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Süper Lig'de kadrosuna kattığı 10 isimle şu ana dek en çok transfer gerçekleşen kulüp konumunda bulunan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferi sonrası bir kez daha Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Cimbom'un listesinde bulunan bir isme resmi teklifini iletti. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...