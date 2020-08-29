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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın gündemindeydi! Fenerbahçe resmi teklifi yaptı
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri transferlerini sürdürürken özellikle ligin dev kulüpleri transferde oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Süper Lig'de kadrosuna kattığı 10 isimle şu ana dek en çok transfer gerçekleşen kulüp konumunda bulunan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferi sonrası bir kez daha Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Cimbom'un listesinde bulunan bir isme resmi teklifini iletti. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:37
Güncelleme: 29.08.2020 16:51
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Önümüzdeki sezon şampiyon bir kadro kurabilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe transferleriyle ses getirmeye devam ediyor.
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Şu ana dek yaptığı 10 transferle adından söz ettiren sarı-lacivertliler, girişimlerini sürdürürken, şu ana dek kale hariç her pozisyon için teklif yapıldı.
Son olarak Enner Valencia'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler çok ses getirecek bir başka ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transferde geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi'de bu sezonda Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ezeli rakibine 3. golünü Samuel Kalu transferi ile atmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Nijeryalı oyuncu Samuel Kalu'yu kiralamak için futbolcunun kulübü Bordeaux'ya teklif yaptı.