Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcü ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcü ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona galibiyet ile başlayan ve üst üste transferleri bitiren Fenerbahçe, çalışmalarına son sürat devam ediyor... Vedat Muriqi ayrılığı sonrası birçok isim için devreye giren sarı-lacivertliler, yıldız forvetin transferi konusunda kulübüyle anlaştı. İşte golcü oyuncu için ödenecek rakam ve tüm detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcü ile anlaştı! İşte ödenecek rakam

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