GaleriFenerbahçeSon dakika transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcü ile anlaştı! İşte ödenecek rakam
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcü ile anlaştı! İşte ödenecek rakam
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona galibiyet ile başlayan ve üst üste transferleri bitiren Fenerbahçe, çalışmalarına son sürat devam ediyor... Vedat Muriqi ayrılığı sonrası birçok isim için devreye giren sarı-lacivertliler, yıldız forvetin transferi konusunda kulübüyle anlaştı. İşte golcü oyuncu için ödenecek rakam ve tüm detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
19 Eylül 2020 Cumartesi 16:23, Güncelleme 19.09.2020 16:36
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe yıldız golcü ile anlaştı! İşte ödenecek rakam