GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 5 yıl forma giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertlilerin yeni yıldızları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sezon başında takıma katılan Lemos ile ilgili konuşan tecrübeli isim, Mesut Özil transferi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte Diego Lugano'nun öne çıkan açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) Fb spor haberi
19 Şubat 2021 Cuma 12:13, Güncelleme 19.02.2021 12:29
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu