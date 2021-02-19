Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 5 yıl forma giyen Uruguaylı Diego Lugano, sarı-lacivertlilerin yeni yıldızları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sezon başında takıma katılan Lemos ile ilgili konuşan tecrübeli isim, Mesut Özil transferi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte Diego Lugano'nun öne çıkan açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) Fb spor haberi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, Uruguay basınına röportaj verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

Tecrübeli isim sarı-lacivertli takımda geçirdiği günleri anlattı ve Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Lemos ve devre arasında takıma katılan Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

İŞTE LUGANO'NUN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe'de 5 yıl geçirdim hem kariyerim açısından hem de ailemin yaşam kalitesi açısından harika yıllardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

Türkiye'de futbol oynarken yaşadığım anılar ve hissettiğim duygular gerçekten inanılmazdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lugano'dan Lemos ve Mesut Özil yorumu

25 ila 30 yaşım arasında ulaştığım seviye, Avrupa kupalarında çıkardığım maçlar ve Fenerbahçe formasıyla kazandığım şampiyonluk benim için muhteşemdi.

SON DAKİKA