Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'deşampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde yoğun bir mesai yapan sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. Avrupa'da dev kulüpleri peşinden koşturan 21 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe de devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...