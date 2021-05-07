Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'deşampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde yoğun bir mesai yapan sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. Avrupa'da dev kulüpleri peşinden koşturan 21 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe de devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada hata yapmak istemiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Kanarya'da gözler Başkent temsilcisiyle oynanacak kritik maça çevrilirken, sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Geçtiğimiz yıllarda yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye süper yetenek! Dev kulüpler peşinde...

Özellikle bu sezon problem yaşadığı stoper ve forvet mevkilerini güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, kanat takviyesi de yapmak istiyor.

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