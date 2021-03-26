Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Erol bulut ile yolların ayrıldığı ve sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler Belözoğlu yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi. İşte idmandan kareler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de haftalardır gündem konusu olan Erol Bulut ile dün yollar ayrıldı. Erol Bulut'un Fenerbahçe serüveni 232 gün sürdü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu getirildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

İLK İDMANINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu ile ilk çalışmasını bugün saat 17:00'de yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından, "Teknik sorumlumuz Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanımız." ifadeleriyle yapılan paylaşımda, Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başında bulunduğu idmanın fotoğraflarına yer verildi.

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