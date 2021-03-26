GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi
Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Erol bulut ile yolların ayrıldığı ve sezon sonuna kadar takımın başında Emre Belözoğlu'nun olacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler Belözoğlu yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi. İşte idmandan kareler...
26 Mart 2021 Cuma 17:54, Güncelleme 26.03.2021 18:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi